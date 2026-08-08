– Foto: WSV Wendschott Instagram

Nur eine Woche nach dem Aufeinandertreffen im Bezirkspokal stehen sich WSV Wendschott und MTV Isenbüttel erneut gegenüber. Nach dem 1:3 im Pokal will Wendschott im ersten Ligaspiel vor heimischer Kulisse eine andere Partie zeigen und setzt dabei vor allem auf defensive Stabilität.

„Wir hatten ja letzte Woche das Vergnügen, im Pokal gegen Isenbüttel zu spielen“, sagt der Trainer des WSV Wendschott. Millemaci erwartet deshalb trotz des jüngsten Ergebnisses keine einfache Wiederholung der vergangenen Partie. „Aber ich glaube, das wird grundsätzlich ein ganz anderes Spiel. Weil es jetzt Punktspiel ist, es geht in die Saison rein.“

Das 1:3 aus der vergangenen Woche ist damit zwar Teil der Ausgangslage, soll aber nicht zum Maßstab für die kommende Begegnung werden. Die Mannschaften haben sich bereits einmal „beschnuppert“, wie Millemaci es formuliert. Nun geht es um die ersten Punkte der neuen Bezirksligasaison.

Für Wendschott kommt dabei der Heimvorteil hinzu. „Bei uns ist es so, dass einige Spieler zurückkommen, zwar nicht viele“, erklärt Millemaci. Für seine Mannschaft sieht er dennoch eine Partie voraus, die nicht von vornherein in eine Richtung festgelegt ist: „Aber ich glaube, das wird ein offenes Spiel. Wir haben Heimspiel.“

Aus der vergangenen Saison weiß Millemaci zudem um die Begegnungen mit dem kommenden Gegner. „Gegen Isenbüttel haben wir immer gute Spiele bestritten“, sagt er. Das soll nun auch im Ligastart zum Ansatzpunkt werden. Entscheidend wird aus Sicht des WSV zunächst die defensive Ordnung sein.

Die Zielsetzung formuliert Millemaci entsprechend konkret: „Wir wollen versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten, Sicherheit zu bekommen.“ Dabei geht es nicht darum, sich ausschließlich auf die Defensive zu beschränken. Wendschott möchte vielmehr auf Fehler und Räume des Gegners lauern. „Ab und zu mal ein paar Nadelstiche zu setzen und gucken, was Isenbüttel zulässt“, beschreibt der Trainer den eigenen Ansatz.

Gleichzeitig soll das Spiel des Gegners möglichst früh unterbunden werden. „Im Gegensatz wollen wir versuchen, nichts zuzulassen. Wir wollen das Spiel von Isenbüttel nicht zustande kommen lassen“, sagt Millemaci. Die defensive Organisation soll dabei die Grundlage bilden. Seine Mannschaft müsse „defensiv kompakt stehen“ und „die Räume so eng machen wie möglich“.

Damit ist auch die grundsätzliche Herangehensweise des WSV Wendschott für den Saisonauftakt beschrieben: zunächst Stabilität herstellen, dem Gegner möglichst wenig Raum geben und anschließend die eigenen Möglichkeiten suchen. „Und dann schauen, was für uns da möglich ist“, sagt Millemaci.

Der WSV Wendschott geht dabei mit einer klaren Vorgabe in die Partie: möglichst lange ohne Gegentor bleiben, defensiv kompakt agieren und Isenbüttel nicht zur Entfaltung kommen lassen. Gleichzeitig sollen sich aus dieser Ordnung heraus eigene Möglichkeiten ergeben.

Der Ausgangspunkt ist damit ein anderer als eine Woche zuvor, obwohl der Gegner derselbe ist. Das 1:3 aus dem Pokal steht als unmittelbares Ergebnis im Hintergrund, doch am Sonntag werden die Karten im Ligabetrieb neu gemischt. Für Wendschott beginnt die Saison vor heimischem Publikum mit dem Versuch, aus einer stabilen Defensive heraus einen erfolgreichen Start zu gestalten.