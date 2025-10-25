‚‚Ich glaube daran, dass wir die Kurve kriegen‘‘

Für die SG Waxweiler/Lambertsberg-Oberweiler gibt es ein klares Ziel für die Saison in der Kreisliga B13: der Klassenerhalt. Nach neun Spielen stehen sie auf dem zwölften Platz, einem Abstiegsplatz. „Der Saisonverlauf ist natürlich enttäuschend, aber damit haben wir gerechnet. Wir hatten viele Abgänge und auch Leute, die aufgehört haben. So ist unser Kader sehr klein“, meint Trainer Stefan Lenerz. Ein Beispiel dafür ist der Verlust von Jonas und Niklas Kockelmann. Die beiden, die in der Vorsaison gemeinsam auf 23 Scorerpunkte kamen, wechselten im Sommer zum Rheinlandligisten SG Arzfeld.