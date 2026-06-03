"Ich glaube da nicht dran, da müsste schon viel zusammenkommen"

– Foto: Jani Pless

Diese Landesligasaison hatte es in sich. Sechs bis sieben Mannschaften duellierten sich bis kurz vor Ende der Saison um die vorderen Plätze. Am Ende bewies der TSV Ehningen den längsten Atem, und vermutlich wird der TSV Köngen als Vizemeister an der Relegation teilnehmen. Direkt dahinter platziert ist der TSGV Waldstetten, der so oder so seine beste Saison seit Jahren gespielt hat.

Wenngleich es in den vergangenen Wochen etwas ruckelig verlief, was auch der Personalsituation geschuldet war, zieht Trainer Patrick Krätschmer ein durchaus positives Saisonfazit: „Wenn wir die Saison insgesamt betrachten, müssen wir einfach zufrieden sein. Das war eine top Runde und ich bin wirklich stolz auf die Jungs.“

Zu Gast am letzten Spieltag ist der TSGV am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Geislingen sein, eine dankbare Auswärtsfahrt, weil es schlichtweg nicht so weit ist. Krätschmer verzichtet bei dieser Partie komplett auf Spieler der U23, die parallel beim TV Lindach um die Meisterschaft in der Kreisliga B spielt. „Der Fokus am kommenden Wochenende richtet sich komplett auf unsere U23, das versteht sich doch von selbst“, sagt der TSGV-Trainer uneigennützig, wenngleich selbst noch die Minimal-Chance auf Platz zwei besteht. Bei einem eigenen Sieg und einer Niederlage der Köngener (gegen Absteiger MTV Stuttgart) wäre dies tatsächlich der Fall.

„Ich glaube da nicht dran, da müsste wirklich schon viel zusammenkommen, wenn wir noch Zweiter werden. Sollten wir am Ende Dritter werden, dann wäre das für uns ein runder Abschluss, über den wir uns freuen können“, sagt Krätschmer.

Nach seiner Amtsübernahme im ersten Jahr hat Krätschmer, gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sven Reinders, einen kompletten Umbruch vollziehen müssen. „Und im zweiten Jahr haben wir lange um den Aufstieg mitgespielt, das war nicht selbstverständlich und da kann ich nur den Hut vor den Jungs ziehen“, sagt Krätschmer. Personell wird es mal wieder eng, was diesmal etwas andere Gründe hat. Die Langzeitverletzten rechnet der Trainer bereits lange nicht mehr mit ein. Hinzu kommt noch der reaktivierte Beytullah Cinar, der sich auf die Bank setzen wird. Krätschmer und Reinders, beide verlassen bekanntlich den Verein, möchten das Kapitel Waldstetten mit einem Sieg beenden. Das wünschen sich die übrigen Waldstetter natürlich genauso.