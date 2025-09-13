"Ich geile mich daran auf" - Can Coskun über den Lauf des MSV Duisburg

Noch deutlicher wurde sein Mitspieler Can Coskun. Der Außenbahn-Flitzer erzielte gegen Wiesbaden das 1:0 und das ausgerechnet mit seinem schwächeren rechten Fuß. "Ich dachte, ich schieße mal mit rechts, weil mein Gegenspieler zuvor den linken Fuß immer zugestellt hat. Dann habe ich mal den Mut gefasst und ich denke, es ist ganz gut gelungen. Ich wollte es genau so machen und es hat dann auch genau gepasst. An dem Jubel hat man dann gesehen, was da an Emotionen bei mir losgegangen ist. Ich bin einfach froh, dass ich den Jungs so helfen konnte", sagte er nach Abpfiff. Die aktuelle Lage an der Wedau fasste er ganz im Ruhrpott-Stil zusammen: "Ich geile mich daran auf und ich hoffe, dass sich die Jungs auch daran aufgeilen."

Einig waren sich die Protagonisten bei der Spielanalyse. "Auch wenn uns ein Gegner mal hinten reindrückt, verteidigen wir als gesamte Mannschaft sehr gut. Man hat nicht das Gefühl, dass man auch mal einen kassiert und beim Umschalten sind wir einfach brutal. Wir sind sehr effektiv", meinte Viet. Kapitän Alexander Hahn ergänzte: "Es war ein verdienter Sieg. In den ersten zehn, 15 Minuten nach der Pause gab es eine Phase, in der wir nicht so richtig da waren, das muss man einfach so sagen. Das hat Wiesbaden gemerkt und es mit der einzigen Chance im ganzen Spiel gleich ausgenutzt."

"Das zeichnet die Mannschaft aus"

Cheftrainer Dietmar Hirsch hatte seine Mannschaft gut auf den Gegner eingestellt. "Wiesbaden ist eine Top-Mannschaft. Wir wussten, was uns hier für ein Brett erwartet, aber wir sind sehr selbstbewusst und wir wissen, was wir mit den Zuschauern zusammen auf den Platz bringen können", unterstrich Coskun. Letztlich konnten die Zebras auch eine kurze Schwächephase nach der Pause überstehen, um wenig später mit dem 3:1 die Entscheidung herbeizuführen. "Das zeichnet die Mentalität dieser Mannschaft aus", betonte Coskun.

Mit fünf Siegen aus den ersten fünf Partien ziehen die Duisburger mit dem TSV 1860 München gleich. Den Löwen gelang das als bislang einziger Mannschaft in der Saison 2022/23. Mit dem 1. FC Schweinfurt, dem TSV Havelse und dem FC Ingolstadt warten nun drei vermeintlich lösbare Aufgaben auf die Zebras, doch ihnen ist auch bewusst, dass jede Serie einmal reißt. "Wir haben 15 Punkte, unser Ziel sind 45", brachte es der Kapitän auf den Punkt. Und wenn es am Ende für mehr reichen sollte, wird auch niemand nein sagen. "Wir genießen den Moment, ab Sonntag bereiten wir uns dann auf Schweinfurt vor", sagte Hirsch abschließend.