In einer kurzen Frage-Antwort-Runde mit FuPa Thüringen schildert der neue Chef an der Seitenlinie, Rico Methfessel, wie er die ersten Wochen im neuen Traineramt wahrgenommen hat, worauf er besonders viel Wert legt und wie er sein Team auf den Gegner Großengottern vorbereitet...

FuPa-Thüringen: Hi Rico, danke dass du dir kurz Zeit für ein paar Fragen nimmst. Du bist ja nun "neu" im Geschäft und hast die Landesklassemannschaft übernommen. Gibt es Unterschiede, die du direkt in den ersten Wochen festgestellt hast, was die Arbeit mit einer LK-Elf von der mit deinen bisherigen Mannschaften betrifft?

Rico Methfessel: Ja, auf jeden Fall. Das Tempo im Training ist nochmal deutlich höher, die Intensität ebenso. Jeder Spieler kämpft zu 100 % um seinen Platz in der Mannschaft – das merkt man sofort. Ansonsten ist der Ablauf im positiven Sinne gleich: bei Erfurt Nord wird zwischen erster und zweiter Mannschaft kein Unterschied gemacht, was Aufwand, Vorbereitung und Professionalität angeht.

FuPa-Thüringen: Als welcher Typ Trainer würdest du dich beschreiben?

Rico: Ich lege großen Wert auf Disziplin. Ich gehe für meine Mannschaft durchs Feuer – und genau das erwarte ich auch von meinen Jungs. Wenn alle diesen Weg mitgehen, sind wir eine absolute Einheit. Das ist die Basis für Erfolg. Gleichzeitig kann man mit mir auch viel Spaß haben. Ich bin fußballverrückt, habe selbst in der Jugend in der höchsten Spielklasse in Deutschland gespielt, kenne aber genauso den Alltag in der Kreisliga. Diese Mischung hilft mir, eine Landesklasse-Mannschaft optimal zu führen.

FuPa-Thüringen: Wie zufrieden bist du mit den bisherigen Pflichtspielen?

Rico: Mit den ersten beiden Partien bin ich zufrieden. Gegen Arenshausen war es eine Pflichtaufgabe, die wir sehr diszipliniert gemeistert haben. Das Spiel gegen Rudolstadt war für uns ein Bonus – wir haben über weite Strecken gut mitgespielt, mussten aber auch Lehrgeld zahlen. Trotzdem haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt im Training umsetzen.

FuPa-Thüringen: Wo setzt du aktuell die Stellschrauben im Training?

Rico: Wir haben nur zwei Einheiten in der Woche, deshalb packen wir alles, was für die Vorbereitung auf den nächsten Gegner wichtig ist, kompakt in diese Einheiten. Es geht vor allem darum, unser Spiel konsequent weiterzuentwickeln und uns optimal auf die jeweilige Aufgabe einzustellen.

FuPa-Thüringen: Zum Gegner Großengotter. Sie haben einige Spieler im Sommer abgeben müssen, sind sie somit leichter zu bespielen ohne ihre "Starstürmer" oder eher schwerer auszurechnen?

Rico: Wenn Spieler wegfallen, heißt das nicht automatisch, dass es leichter wird. Im Gegenteil: so eine Mannschaft ist oft schwerer auszurechnen. Uns erwartet eine absolute Überraschungstüte, die hochmotiviert sein wird, uns zu schlagen. Für uns heißt es: unser eigenes Spiel durchbringen, das, was uns stark macht, auf den Platz bringen – dann behalten wir die drei Punkte in der Grube.

FuPa-Thüringen: Hast du alle Mann an Bord oder gibt es Ausfälle zu beklagen?

Rico: Wir haben ein, zwei angeschlagene Spieler, aber ich möchte das Thema nicht größer machen, als es ist. Am Samstag werden wir eine super Mannschaft auf den Platz bringen – und wenn wir unser Spiel abrufen, können wir jeden schlagen.

FuPa-Thüringen: Rico, vielen Dank für deine Antworten und natürlich viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben!