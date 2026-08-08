„Ich gebe allen das Gefühl, es läuft“: Borussia-Teammanager organisiert Trainingslager am Tegernsee

Reiseleiter im Hintergrund: Yannick Langesberg ist als Teammanager für die Organisation des Trainingslagers zuständig – auch für das Testspiel. – Foto: Stefan Schweihofer

Während die Spieler auf dem Platz am Birkenmoos trainieren und die Fans die gezeigten Spielzüge analysieren, sorgt Yannick Langesberg im Hintergrund dafür, dass alles glattläuft. Der 32-Jährige ist seit August 2024 Teammanager von Borussia Mönchengladbach. Was er auf keinen Fall vergessen darf, wie die Vorbereitung auf das Trainingslager abläuft und welche besonderen Wünsche die Spieler haben, hat er uns im Gespräch während des Trainings verraten.

Herr Langesberg, was darf im Trainingslager in Ihrer Tasche nicht fehlen?

Mein Laptop natürlich. Und vielleicht eine Badehose.

Und was dürfen Sie als Teammanager auf keinen Fall vergessen?

Die Mannschaft muss mit, sonst wird’s schwierig (lacht). Zu Beginn des Trainingslagers gab es den Fall, dass in einem Fachbereich etwas für die erste Trainingseinheit gebraucht wurde, das dann nicht da war. Also ging die Info an den Teammanager. Und ich musste mir kurzfristig überlegen, wie ich innerhalb einer halben Stunde dieses Material besorgen kann.

Haben Sie es geschafft?

Ich konnte es ersetzen. Das ist aber ein gutes Beispiel für meine Arbeit. Das ist meine Aufgabe: Allen immer das Gefühl zu geben, es läuft alles. Es funktioniert.

Haben manche Spieler auch besondere Wünsche im Trainingslager?

Der am häufigsten genannte Wunsch ist ein Einzelzimmer (lacht). Die Jungs können aber auch viele Wünsche direkt beim Hotel äußern. Vieles bekomme ich gar nicht mit. Aber bei uns ist keiner dabei, der immer eine Extrawurst braucht.

Sie sind heuer zum dritten Mal am Tegernsee. Was gefällt Ihnen an der Region?

Es sind einfach traumhafte Bedingungen hier. Wir haben ein super Hotel mit direktem Zugang zum Tegernsee. Die Jungs gehen morgens gerne direkt nach dem Aufstehen in den See. Gleichzeitig haben wir hier auch Top-Trainingsbedingungen auf der Sportanlage des FC Rottach-Egern. Und auch die Umgebung ist sehr, sehr schön.

Borussia Mönchengladbach hat sich langfristig an den Tegernsee gebunden – der Vertrag läuft bis 2030.

Man kennt sich gegenseitig gut und weiß, was man voneinander braucht. Das erleichtert mir auch die Arbeit. Ich kann mich darauf einstellen, dass ich die nächsten vier Jahre Sommertrainingslager hier vorbereite.

Und wie sieht diese Vorbereitung aus?

Es fängt mit der Terminfindung an. Wir versuchen, immer so früh wie möglich die Termine rund ums Trainingslager festzulegen. Das hat den Hintergrund, dass ja auch andere Vereine hier gerne ihr Trainingslager abhalten. Gleichzeitig müssen wir auch die Vorbereitung entsprechend planen – die Testspiele etwa auf den Spielplan der Bundesliga abstimmen. Auch die Kommunikation mit dem Hotel gehört zu meinen Aufgaben.

Sie sind also der Reiseleiter?

Ja. Alles rund um die Organisation geht über meinen Tisch.

Lässt sich das schon Wochen im Voraus planen?

Die Krux ist, sich in der Woche, bevor es losgeht, alle Infos zu holen und dann einen finalen Plan aufzustellen. Das betrifft den Staff, aber auch die Spieler: Wer fährt vorher zum Testspiel, wer fährt danach weiter an den Tegernsee, wer fährt nicht mit ins Trainingslager und wer fährt gleich an den Tegernsee? Für alle muss die Reise organisiert werden. Dann gibt es Staff-Mitglieder, die einen Tag vorher anreisen und alles vorbereiten. All das organisiere ich. Und das war jetzt nur das Thema Anreise. Auch mit dem Hotel gibt es einiges zu klären: Wie sieht der Speiseraum aus? Wie ist die Zimmerverteilung?

Entscheiden Sie über die Zimmereinteilung?

Bei uns dürfen die Spieler selbst entscheiden, mit wem sie auf ein Zimmer gehen möchten. Ich trage dann ein, welches Duo welches Zimmer bekommt. Im Fußball ist es oft so, dass die Altershierarchie vorgibt, wer welche Vorzüge genießt. Und das versuche ich bestmöglich zu berücksichtigen.

Das erinnert fast ein wenig an ein Schullandheim.

Ja, absolut (lacht). Bei so einem langen Zeitraum, den man miteinander verbringt, entwickelt sich auch eine gewisse Dynamik. So hat man zum Beispiel eine Gruppe an Spielern, die nach dem Abendessen noch in der Lobby Karten spielt, oder eine, die Darts spielt, und eine, die sich lieber zurückzieht. Man findet heraus, welche Spieler neben dem Platz besonders gut zusammenpassen. In der Woche im Trainingslager, die man gemeinsam verbringt, erreicht man auch eine andere persönliche Ebene.

Heuer war der FC Bayern vor Borussia im Trainingslager. Macht das für Sie einen Unterschied?

Die Platzbedingungen sind immer sehr gut. Die Verantwortlichen hier geben sich immer größte Mühe. Sehr hilfreich ist es aber, wenn man sich mit anderen Vereinen abspricht, welche Gegebenheiten man gemeinsam nutzen kann. Zum Beispiel haben wir gemeinsam mit den Bayern die beiden Analysetürme am Trainingsplatz aufstellen lassen.

Was bringt der Verein selbst mit?

Wir fahren mit vielen Bullis her, weil wir viel Material brauchen. Etwa Behandlungsliegen für das Behandlungszimmer der Physios im Hotel. Wir haben einen kompletten Van, den wir nur mit Trainingsmaterial vollpacken. Unsere Fahrräder hat unser Partner hierhin gebracht. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal ein Fitnesszelt am Platz, das durch einen Dienstleister aufgebaut und mit entsprechenden Geräten ausgestattet wurde. Dazu kommen unsere ganzen Klamotten. Wir haben einige Trainingseinheiten – da muss auch viel Kleidung mitgenommen werden.

Apropos Klamotten: Ist es richtig, dass Sie einen Plan schreiben, wer wann was anzieht?

Ja. Erst mal hat es den Grund, dass wir uns klamottentechnisch unterscheiden zwischen Spielern und Staff. So behält man besser den Überblick. Zum anderen wollen wir ein einheitliches Bild abgeben.

Wie viele Menschen arbeiten beim Trainingslager im Hintergrund?

In diesem Jahr sind wir mit 30 Spielern und 27 Personen aus dem operativen Staff angereist. Dazu kommen Kollegen aus der Fanbetreuung, der Medienabteilung und dem Marketing, Sponsoring, Ordnungsdienst, Präsidium und der Geschäftsführung.

Wie sieht ein typischer Trainingslager-Tag bei Ihnen aus?

Morgens mache ich selbst Sport. In der Regel kommen nach dem Frühstück schon die ersten Anfragen. Aber gegen Ende des Trainingslagers sind schon sehr viele Themen eingespielt. Dann fahre ich zum Training und stimme mich hier mit den Kollegen vor Ort ab. Ich organisiere die Zeiten fürs Mittag- und Abendessen. Aber meine Arbeit findet überwiegend im Vorfeld statt. Wenn ich im Vorfeld schon das meiste plane, dann ist es vor Ort ruhiger und strukturierter.

Gibt es auch mal Zwischenfälle?

Es können natürlich immer kurzfristig unvorhergesehene Themen aufkommen. Meine Aufgabe ist es zu gewährleisten, dass der Ablauf so reibungslos wie möglich ist. Bei so vielen Personen vor Ort sollten alle gut abgeholt sein, damit alle wissen, was ihr Auftrag ist und was der nächste Programmpunkt ist.

Wie stark unterscheidet sich das Trainingslager vom Alltag in der Bundesliga?

Total. In der Vorbereitung weiß man nicht, welche Gegebenheiten man zum Beispiel bei Testspielen vorfindet. In der Bundesliga gibt es Mindestanforderungen an die Klubs und Stadien. Ich kenne meine Ansprechpartner und weiß, was ich bekomme. Der Ablauf ist sehr standardisiert.

Wie verbringen Sie und die Spieler die trainingsfreie Zeit?

Ich nutze die Zeit, um meine Mails zu checken, oder verbringe sie mit den Kollegen aus dem Staff. Sobald die ersten Tage rum sind, stehe ich hier nicht mehr unter Dauerstrom. Und die Mannschaft trainiert hier so viel und intensiv, dass die Jungs einfach froh sind, wenn sie mal ihre Ruhe haben und mal ein Mittagsschläfchen machen können.

Fühlt es sich eher nach Arbeit oder Urlaub an?

Ich würde sagen, wie Arbeit in einer sehr schönen und angenehmen Umgebung.