"Ich fühle mich auf der Meesche pudelwohl"

– Foto: MTV Wolfenbüttel

Der MTV Wolfenbüttel kann auch in der kommenden Saison auf Felix Lange bauen. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag verlängert und ist damit bereits der sechste Spieler aus dem aktuellen Kader, der seine Zusage für die Zukunft gegeben hat. Das meldet der Klub auf seinem Social-Media-Kanal.

Der 22-Jährige kam zur Rückrunde der Landesliga-Aufstiegssaison vom Regionalligisten SV Meppen und entwickelte sich sofort zu einer festen Größe in der Defensive. In der laufenden Oberliga-Spielzeit verpasste Lange lediglich eine Partie krankheitsbedingt, stand ansonsten in allen Spielen über die volle Distanz auf dem Platz.

Mit seiner Konstanz und Präsenz gehört er zu den Leistungsträgern im Team. Entsprechend wichtig ist seine Verlängerung für die sportliche Planung der Wolfenbütteler.