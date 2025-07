– Foto: Imago Images

"Ich freue mich über meinen ersten Treffer im Trikot vom SSV Ulm" Der Drittligist SSV Ulm siegt beim italienischen Viertligisten FC Obermais mit 3:0.

Das Testspiel im Trainingslager in Mals gewinnt der Drittligist SSV Ulm mit 3:0. Die Tore erzielen Elias Löder, Dennis Dressel und André Becker.

Gestern, 18:00 Uhr FC Obermais FC Obermais SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 0 3 Zum Abschluss des Trainingslagers in Mals stand das Testspiel gegen den FC Obermais an. Nach einer intensiven Woche sollten gegen den italienischen Viertligisten die Inhalte aus den Trainingseinheiten im Spiel getestet werden. Im Kader fehlte neben Lucas Röser, der schon vor dem Spiel leicht angeschlagen war, auch Luis Görlich, der das Aufwärmen abbrechen musste. Vor traumhafter Kulisse und gut gefüllter Tribüne in Mals begann die Partie.

Die Spatzen kontrollieren von der ersten Minute an den Ball, zunächst aber ohne wirklich Gefahr auszustrahlen. Tatsächlich gehört die erste Chance dem FC Obermais. Nach acht Minuten kommt der Ball über die linke Seite in den Rückraum, wo ein Obermaiser zum Abschluss kommt. Dieser wird aber auf dem Weg in Richtung Tor geblockt. Nach 19 Minuten wird dann auch der SSV das erste Mal richtig gefährlich. Max Scholze kommt im Sechzehner zum Abschluss, scheitert aber am Torwart. In der 27 und 29 Minute ist der SSV dann zwei Mal ganz nah dran an der Führung. Zunächst wird ein Schuss von Ensar Aksakal auf der Linie geklärt, kurz darauf trifft Elias Löder nur die Latte. Wiederum nur eine Minute später ist es dann erneut Löder, der sich dieses Mal belohnt und zur 0:1 Führung trifft. Nach einer Hereingabe von Max Scholze steht er am langen Pfosten richtig und schiebt ein.