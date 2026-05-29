„Es ist das letzte Auswärtsspiel für mich“, sagt Westerink vor dem Duell. Der Ort dafür könnte für Ihn nicht viel besser sein. „Ich freue mich, dass es in Bentheim stattfindet. Ich hatte jahrelang immer, in den drei Jahren, wo ich VfL-Trainer bin, viel Kontakt mit Jörg Husmann. Da habe ich ihn kennen und schätzen gelernt und deswegen freut mich das, dass er auch der letzte Auswärtsgegner für mich ist.“

Trotzdem erwartet der Trainer keine einfache Aufgabe. Bad Bentheim hat sich nach dem Landesliga-Abstieg längst in der Bezirksliga etabliert und spielte insbesondere in der Rückrunde konstant. „Bentheim, die eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben, sich jetzt langsam gesetzt und wieder in der Bezirksliga Fuß gefasst haben. Das wird natürlich ein ordentlicher Gegner, gerade zu Hause“, erklärt Westerink.

Sportlich reist Weiße Elf Nordhorn mit einer guten Ausgangslage an. Die Mannschaft belegt aktuell Rang drei und hat beste Chancen, die Saison auf diesem Platz zu beenden. Westerink macht dabei keinen Hehl daraus, dass dieses Ziel innerhalb der Mannschaft weiter präsent ist. „Ich finde es gut, wie die Jungs das noch durchziehen, um dann vielleicht unser Saisonziel mit Platz drei zu erreichen. Es sieht ja momentan ganz gut aus, dass wir das vielleicht schaffen könnten.“

Die Gäste reisen allerdings erneut mit personellen Fragezeichen an. Noch ist offen, welche Spieler am Sonntag tatsächlich zur Verfügung stehen werden. „Raphael Lammers hat nur eine leichte Laufeinheit gemacht am Mittwoch, dann war Johannes Krieger beim ersten Mal wieder so ein bisschen in dem Mannschaftstraining drin, da fehlt noch so ein bisschen die Frische und die Spritzigkeit“, berichtet Westerink. Positiv sei jedoch gewesen, dass im Training zuletzt wieder mehr Spieler auf dem Platz standen: „Wir haben mal wieder am Trainingsplatz 16 Leute gehabt, das war auch mal wieder schön.“

Dennoch gibt es weiterhin Ausfälle zu kompensieren. „Es fehlt natürlich dann am Wochenende auch Simon Többen, da müssen wir gucken wie wir den dann ersetzen können, weil er da seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat in der Kette“, so der Nordhorner Coach.

Trotz aller personellen Unsicherheiten blickt Westerink mit Vorfreude auf die Begegnung. Er erwartet eine offene Partie zweier Mannschaften, die Fußball spielen wollen. „Ich hoffe auf ein schönes, spannendes Spiel gegen Bentheim, mit ein paar fußballerischen Leckerbissen. Bentheim ist ja auch eine Mannschaft, die spielen will und immer für eine Überraschung gut ist und so sind wir ja auch.“

Auch tabellarisch könnte der Spieltag für Weiße Elf Nordhorn bereits richtungsweisend werden. Sollte die Konkurrenz patzen, könnte der VfL einen großen Schritt Richtung Platz drei machen. Doch Westerink will den Blick bewusst auf die eigene Mannschaft richten. „Da so weit gucken wir nicht, wir müssen auf uns schauen“, betont er.

Neben dem Sportlichen schwingt vor dem vorletzten Saisonspiel jedoch vor allem viel Emotion mit. Nach dem Heimspiel in der kommenden Woche bei der SG Freren endet Westerinks Zeit als Trainer endgültig. Dort erwartet ihn noch ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern. „Nächste Woche dann noch Freren, wo ich dann noch ein paar Ehemalige treffe“, erzählt er. Schon jetzt merke er, dass ihm die letzten Wochen im Trainergeschäft noch einmal große Freude bereiten. „Momentan macht es auch Spaß und das ist immer schön, wenn man mit Spaß aufhören kann.“

Bevor kommende Woche der endgültige Schlusspunkt folgt, wartet nun zunächst noch ein letztes Auswärtsspiel – in Bad Bentheim, bei einem geschätzten Kollegen und gegen einen Gegner, der Weiße Elf Nordhorn noch einmal alles abverlangen dürfte.