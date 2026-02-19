„Ich freue mich auf ein Jahr Auszeit“

Dennis Bolwin ist seit 2022 Trainer des Kreisligisten SV Viktoria Gesmold II und führte die Mannschaft im Sommer des vergangenen Jahres von der 1. Kreisklasse in die Kreisliga Osnabrück. Zuvor war er sechs Jahre als Trainer und Spielertrainer der SF Schledehausen aktiv. Als Begründung für seinen Rücktritt im Sommer nannte er uns persönliche und nachvollziehbare familiäre Gründe. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen.

"Ich habe mich schweren Herzens entschieden am Saisonende aufzuhören. Der Hauptgrund ist, dass ich einen fast zweijährigen Sohn habe und die Zeit mit ihm und meiner Freundin gerade an den Wochenenden fehlt. Darüber hinaus bin ich auch als Sportmentaltrainer tätig und auch hier überschneiden sich derzeit einfach einige Termine und da möchte ich ab Sommer meine Prioritäten erstmal anders setzen. Und nach fast 25 Jahren nahezu durchgehender Trainertätigkeit freue ich mich auch auf mindestens ein Jahr Auszeit, um die Batterie wieder aufzuladen. Höchstwahrscheinlich werde ich mir trotzdem viele Spiele anschauen, aber dann eben aus einer anderen Perspektive und etwas freier als bislang. Wir haben bislang noch keinen Nachfolger gefunden. Es wäre schon in meinem Sinne, die Mannschaft an jemanden zu übergeben, der zur Mannschaft passt und den "Gesmolder Weg" fortsetzen will. Wir haben wirklich einen überragenden Zusammenhalt in der Truppe und wenn man sieht, wie wir uns entwickelt haben, dann fällt es mir sehr schwer hier aufzuhören. Jetzt geht der Fokus aber nur noch in Richtung Rückrunde. Es wäre schon eine super Leistung, wenn wir am Ende über dem berühmten Strich stehen und den Klassenerhalt schaffen würden,“ lautet sein Statement zur Entscheidung im Sommer beim SV Viktoria Gesmold die Aufgaben in andere Hände zu geben.