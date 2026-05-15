„Ich erwarte einen heißen Tanz" - Porz nahezu gesichert Die SpVg Porz empfängt den FC Hennef von Niklas Lohrer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Hennef hat den Klassenerhalt durch den Sieg bei Wegberg Beeck bereits sicher – Foto: Michael Schnieders

Am 27. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt die SpVg Porz den FC Hennef 05. Während Hennef den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht hat, fehlt Porz rechnerisch noch ein letzter Schritt zum Ligaverbleib.

Porz vor dem Zielstrich Die Ausgangslage bei der SpVg Porz hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Nach dem starken 3:3 gegen Top-Team Vichttal, inklusive Ausgleich in der Nachspielzeit, steht die Mannschaft mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 13. Ein Punkt gegen Hennef würde endgültig für Klarheit sorgen. Trainer Jonas Wendt möchte allerdings nichts dem Zufall überlassen: „Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen und weder nach links noch nach rechts gucken.“

Rückenwind durch starke Auftritte Die jüngsten Leistungen machen den Porzern Mut. Gegen Fortuna Köln II und Vichttal sammelte man wichtige Punkte, gegen Hohkeppel hielt man lange gut dagegen. „Wir haben zwei ordentliche Auftritte gehabt“, betont Wendt. Zudem entspannt sich die personelle Lage wieder etwas: „Das Lazarett lichtet sich.“ Mit Daniel Spiegel kehrt ein wichtiger Spieler zurück, auch Etienne Kamm und Eung-yu Kim standen zuletzt wieder im Kader. Hennef ohne Druck – aber mit Ambitionen Beim FC Hennef 05 herrscht nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Wegberg-Beeck große Erleichterung. Der Klassenerhalt ist gesichert. Nachlassen möchte man deshalb aber keineswegs. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller stellt klar: „Der Klassenerhalt ändert nichts an unserer Herangehensweise.“ Die Zielsetzung bleibt ambitioniert: „Wir wollen die restlichen vier Spiele gewinnen.“