„Ich erwarte einen heißen Tanz" - Porz nahezu gesichert

Am 27. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt die SpVg Porz den FC Hennef 05. Während Hennef den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht hat, fehlt Porz rechnerisch noch ein letzter Schritt zum Ligaverbleib.
Die Ausgangslage bei der SpVg Porz hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Nach dem starken 3:3 gegen Top-Team Vichttal, inklusive Ausgleich in der Nachspielzeit, steht die Mannschaft mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 13.
Ein Punkt gegen Hennef würde endgültig für Klarheit sorgen. Trainer Jonas Wendt möchte allerdings nichts dem Zufall überlassen: „Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen und weder nach links noch nach rechts gucken.“
Die jüngsten Leistungen machen den Porzern Mut. Gegen Fortuna Köln II und Vichttal sammelte man wichtige Punkte, gegen Hohkeppel hielt man lange gut dagegen. „Wir haben zwei ordentliche Auftritte gehabt“, betont Wendt. Zudem entspannt sich die personelle Lage wieder etwas: „Das Lazarett lichtet sich.“ Mit Daniel Spiegel kehrt ein wichtiger Spieler zurück, auch Etienne Kamm und Eung-yu Kim standen zuletzt wieder im Kader.
Beim FC Hennef 05 herrscht nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Wegberg-Beeck große Erleichterung. Der Klassenerhalt ist gesichert. Nachlassen möchte man deshalb aber keineswegs. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller stellt klar: „Der Klassenerhalt ändert nichts an unserer Herangehensweise.“ Die Zielsetzung bleibt ambitioniert: „Wir wollen die restlichen vier Spiele gewinnen.“
Fußhöller rechnet mit einer intensiven Partie auf schwierigem Terrain: „Porz wird bis zum Umfallen fighten und kämpferisch dagegenhalten.“
Besonders hebt er dabei Porz-Trainer Jonas Wendt hervor: „Jonny Wendt ist aus meiner Sicht einer der besten Trainer der Liga.“ Auch deshalb erwartet Hennef ein anspruchsvolles Auswärtsspiel: „Ich erwarte einen heißen Tanz.“
Obwohl beide Teams dem Klassenerhalt bereits sehr nahe beziehungsweise sicher sind, verspricht die Partie einiges an Intensität. Porz will den letzten Schritt aus eigener Kraft gehen, Hennef die starke Form bestätigen und die Saison erfolgreich zu Ende spielen.