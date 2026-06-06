"Ich erwarte eine vernünftige Reaktion" -Bovender SV empfängt Northeim

Von seiner Mannschaft fordert Broscheit nun eine passende Antwort auf den vergangenen Auftritt. „Ich erwarte eine vernünftige Reaktion auf die Leistung in Braunschweig“, sagte der Trainer.

Mit Northeim wartet aus seiner Sicht allerdings ein anspruchsvoller Gegner. Broscheit bezeichnete die Gäste als „eine junge, sehr talentierte Mannschaft“, die „einen guten Zusammenhalt hat“ und „sportlich in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein wird“. Zuletzt zeichnete sich dies schon ab, als Northeim zwei Siege in Serie feierte und den Klassenerhalt souverän eintütete.

Deshalb wolle sich der Bovender SV vor allem auf die eigenen Qualitäten konzentrieren. „Wir sollten uns auf unsere Stärken fokussieren und mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen“, betonte Broscheit. Unter Umständen könnte man noch das Ziel der Top-Fünf erreichen.