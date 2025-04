"Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft" - Freie Turner vs. Northeim

Tabellarisch sind die Turner zwar weiterhin auf dem vierten Platz, doch seit zwei Partien warten die Braunschweiger auf einen Dreier. Auch im Hinspiel verlor FT Braunschweig mit 0:2 gegen Northeim, die auswärts allerdings nur fünf Punkte sammelten und in der Auswärtstabelle auf dem letzten Platz stehen.

Beim Heimteam weiß man um die Stärken vom kommenden Gegner: "Wir müssen uns auf einen sehr defensiv eingestellten Gegner vorbereiten." so Co-Trainer Gian Luca Renner. In der Rückrunde kassierte Northeim bisher nur neun Gegentor, schoss allerdings auch nur magere sieben. Um dagegen anzukämpfen gibt es einen Matchplan bei dem Tabellenvierten: "Wir müssen den Ball schnell bewegen, zielstrebig nach vorne spielen und nach Ballverlust direkt ins Gegenpressing, um Umschaltmomente zu verhindern." so Renner weiter.

Während bei den Freien Turner die Offensive vor allem in der Rückrunde funktioniert und man schon 24 Tore in acht Partien schoss, sind bei den Gästen viele junge "quirlige" Spieler auf den Offensivpositionen beheimatet. "Die gilt es hart zu verteidigen." so Gian Luca Renner. Für Northeim geht es um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, während die Braunschweiger die Saison positiv abschließen wollen und weitere Siege einfahren wollen. "Northeim wird alles reinwerfen, aber ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft." so Gian Luca Renner resümierend. Anpfiff ist bereits am morgigen Samstag um 16.30 Uhr.