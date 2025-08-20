„Ich erwarte ein Kampfspiel“: Bad Heilbrunn zuhause gegen Ohlstadt gefordert

Der SV Bad Heilbrunn erwartet gegen Aufsteiger Ohlstadt ein echtes Kampfspiel. Dabei will Bad Heilbrunn trotz der dünnen Personaldecke gewinnen.
Ein Spiel und einen Punkt weniger als der SV Bad Heilbrunn hat Aufsteiger Ohlstadt, der am heutigen Mittwoch (19 Uhr) im Naturmittelstadion zu Gast ist. „Das ist ein Heimspiel, also wollen wir natürlich auch gewinnen“, sagt Sprecher Florian Kapfhammer im Brustton der Überzeugung, auch wenn es personell beim HSV nach wie vor ziemlich trübe aussieht. Einziger Lichtblick: Außenverteidiger André Tiedt hat seine zwei Spiele Rotsperre abgesessen und ist wieder mit an Bord.
Den Hausherren steht sonst der gleiche Kader zur Verfügung wie zuletzt in Penzberg, als sie sich beim knappen 0:1 überraschend gut schlugen. Zwei Stützen des Teams laborieren freilich immer noch an den Verletzungen, die sie sich in Raisting zugezogen haben. Abwehrchef Florian Kapfhammer plagen Knieprobleme, die einen Einsatz heute Abend illusorisch machen. Noch schlimmer hat es Maxi Specker erwischt. Er hat sich das Syndesmoseband gerissen und außerdem zwei Bänder im Sprunggelenk arg beschädigt. Auch wenn die Verletzung konservativ behandelt wird und keine OP vorgesehen ist, rechnet Kapfhammer damit, dass Specker rund sechs Wochen ausfallen wird.
Aufsteiger Ohlstadt ist mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden durchwachsen in die Bezirksligasaison gestartet. Während der SV in Raisting mit 3:0 die Oberhand behielt, wurde man zu Hause von Penzberg glatt mit 5:0 überfahren. Zuletzt gab es ein 1:1 in Denklingen.
Der HSV will zwar den Liganeuling keinesfalls unterschätzen, rechnet aber schon mit einem Dreier. „Das wird sicher ein ganz anderes Match als noch zuletzt in Penzberg“, erwartet Kapfhammer. Während der Tabellenführer zuletzt selbst darauf aus war, Tore zu erzielen, geht der Sprecher davon aus, dass der Aufsteiger eher auf eine kompakte Defensive setzen wird und auf seine Kontergelegenheiten hofft: „Ich erwarte mir da schon eher ein Kampfspiel als einen fußballerischen Leckerbissen.“ Viel wird darauf ankommen, ob die Gastgeber das gegnerische Umschaltspiel unterbinden können. Zudem sollte man Ohlstadt auch soweit unter Druck setzen können, dass sich die notwendigen Torchancen ergeben.