„Ich erwarte ein Kampfspiel“: Bad Heilbrunn zuhause gegen Ohlstadt gefordert

Ein Spiel und einen Punkt weniger als der SV Bad Heilbrunn hat Aufsteiger Ohlstadt, der am heutigen Mittwoch (19 Uhr) im Naturmittelstadion zu Gast ist. „Das ist ein Heimspiel, also wollen wir natürlich auch gewinnen“, sagt Sprecher Florian Kapfhammer im Brustton der Überzeugung, auch wenn es personell beim HSV nach wie vor ziemlich trübe aussieht. Einziger Lichtblick: Außenverteidiger André Tiedt hat seine zwei Spiele Rotsperre abgesessen und ist wieder mit an Bord.

Den Hausherren steht sonst der gleiche Kader zur Verfügung wie zuletzt in Penzberg, als sie sich beim knappen 0:1 überraschend gut schlugen. Zwei Stützen des Teams laborieren freilich immer noch an den Verletzungen, die sie sich in Raisting zugezogen haben. Abwehrchef Florian Kapfhammer plagen Knieprobleme, die einen Einsatz heute Abend illusorisch machen. Noch schlimmer hat es Maxi Specker erwischt. Er hat sich das Syndesmoseband gerissen und außerdem zwei Bänder im Sprunggelenk arg beschädigt. Auch wenn die Verletzung konservativ behandelt wird und keine OP vorgesehen ist, rechnet Kapfhammer damit, dass Specker rund sechs Wochen ausfallen wird.

Aufsteiger Ohlstadt ist mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden durchwachsen in die Bezirksligasaison gestartet. Während der SV in Raisting mit 3:0 die Oberhand behielt, wurde man zu Hause von Penzberg glatt mit 5:0 überfahren. Zuletzt gab es ein 1:1 in Denklingen.