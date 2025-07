– Foto: Sport News Südwest

"Ich denke schon, dass Saarbrücken uns etwas unterschätzt hat" Oberligist 1. FC Normannia Gmünd unterliegt in Ilshofen dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (0:0) Verlinkte Inhalte 3. Liga OL Baden-Württemberg Saarbrücken Norm. Gmünd

Die Vorbereitung hat eben erst angefangen und da hat Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd gleich mal einen Kracher vor der Brust gehabt: Gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken testete die Mannschaft von Zlatko Blaskic in Ilshofen. Dort in der Nähe absolvieren die Profis aktuell ein Trainingslager.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 2 1

Und wenn man im Lager der Gmünder die Ergebnisse in Testspielen nie zu hoch hängen möchte, so lässt sich doch von einer mehr als respektablen Leistung sprechen: Mit 1:2 hat sich die Normannia dem Favoriten geschlagen geben müssen. „Das war eine brutale Leistung, alle sind an ihre Leistungsgrenze gegangen und haben unzählige Meter gemacht“, sagte Sportdirektor Stephan Fichter nach der Partie und erinnert daran, dass diese Saarbrücker kürzlich noch in der Relegation zur 2. Liga angetreten sind.

In der ersten Halbzeit hat der FCN nahezu nichts zugelassen. Einzig eine verunglückte Abwehraktion von Neuzugang Niklas Hofmeister landete am Querbalken (20. Minute). Nach einer halben Stunde dann wurde auch die Normannia gefährlich. Nach einer Hereingabe von Rückkehrer Miladin Filipovic war Alexander Aschauer zur Stelle, verzog jedoch knapp (30.). „Wir haben wirklich sehr gut verteidigt und ein hohes Pressing gespielt, damit ist Saarbrücken überhaupt nicht klargekommen“, resümierte Blaskic. Dadurch wurde der Favorit unsauber in seinen Aktionen, hatte er doch gemerkt, dass sich die Normannia wehrte. „Ich denke schon, dass Saarbrücken uns etwas unterschätzt hat“, sagt Blaskic. „Das war insgesamt wirklich eine Topleistung von uns“, lobte Blaskic. Und das sollte sich in der zweiten Halbzeit fortführen: Die Normannia ist tatsächlich in Führung gegangen – und das zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Nach Zuspiel eines weiteren Rückkehrers, Kelecti Nkem, legte Marvin Gnaase clever zurück auf Aschauer, der trocken zur Führung vollstreckte (55.). In der Folge hatten die Gmünder weiter Oberwasser, kamen weiter durch die Saarbrücker Profiabwehr, verpassten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen, der definitiv möglich gewesen wäre. „Da war der Gegner angeknockt“, so Blaskic.