„Ich denke, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel“

– Foto: SSV Vorsfelde Instagram

Erst am Mittwoch trafen der SSV Vorsfelde II und der FC Schwülper aufeinander, mit einem deutlichen 7:1-Erfolg der Vorsfelder. Nur vier Tage später kommt es bereits zum Rückspiel. Während die Gäste ihre starke Saison mit zwei weiteren Siegen abrunden wollen, dürfte Schwülper auf Wiedergutmachung aus sein.

Das Hinspiel, das gleichzeitig auch die jüngste Partie beider Mannschaften war, entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit. Bereits nach zwölf Minuten hatte Clenio N’Kossi Antonio mit einem Doppelpack für eine frühe 2:0-Führung gesorgt. Connor Fast, Sören Hampel und Cedric Schröder erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. Lauritz Macht gelang zwar der Ehrentreffer für Schwülper, doch Marcel-Luis Mokry und Moritz Herden schraubten das Ergebnis schließlich auf 7:1.

Auch SSV-Vorsfelde-II-Trainer Patrick Klein war von der Deutlichkeit des Erfolgs überrascht. „Das war eine klare Angelegenheit, war meiner Meinung nach auch nicht so zu erwarten muss ich sagen, weil Schwülper ja schon eine ordentliche Rückrunde spielt. Das war ja auch nicht wirklich zu erwarten nach der Hinrunde. Aber am Mittwoch hat man davon nicht viel gesehen, bin ich ehrlich.“ Tatsächlich liegt der Aufsteiger in der Rückrundentabelle auf einem starken vierten Platz.

Für Klein ging der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. „Ich denke, das Spiel geht auch vom Ergebnis her völlig in Ordnung. Wir haben von Anfang an klar den Ton angegeben, haben folgerichtig relativ zeitnah mit 2:0, 3:0 geführt und dann in der Halbzeit sogar schon mit 5:0 geführt.“

Die wenigen Möglichkeiten des FC Schwülper seien vor allem durch eigene Fehler entstanden. „Schwülper hatte eigentlich nicht den Hauch einer Chance. Ich glaube, zwei Möglichkeiten hatten sie, wo sie einmal sogar allein aufs Tor laufen. Aber das waren zwei leichtsinnige Fehler von uns, die wir einfach nicht gut geklärt haben und Schwülper dadurch eingeladen haben.“

Entsprechend zufrieden blickte der Trainer auf die Leistung seiner Mannschaft zurück. „Wir haben von Anfang an klar den Ton angegeben und Schwülper quasi an die Wand gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein, zwei Gänge runtergeschaltet, haben aber dennoch das Spiel verwaltet und am Ende dann auch folgerichtig mit 7:1 gewonnen.“

Ganz ohne Kritik kam der Tabellenzweite allerdings nicht davon. Vor allem das Gegentor missfiel dem Coach. „Über das Gegentor habe ich mich ein bisschen geärgert, weil wir da wirklich sehr leichtsinnig verteidigt haben, viel zu weit weg vom Mann gewesen sind. Aber insgesamt geht das Ergebnis am Ende völlig in Ordnung.“

Aus Sicht von Klein hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. „Ich glaube, Schwülper hätte sich auch nicht beklagen können, wenn sie noch ein, zwei mehr gekriegt hätten. Wenn wir noch ein bisschen konsequenter im letzten Drittel gewesen wären, hätte das Spiel auch noch ganz anders ausgehen können.“

Trotz des Kantersiegs erwartet der Trainer für Sonntag jedoch eine völlig andere Partie. Allein die Rahmenbedingungen verändern sich deutlich. „Jetzt am Sonntag gibt es gleich das Rückspiel, vier Tage später, lustigerweise. Ich denke, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Wir haben zuhause auf Kunstrasen gespielt, jetzt am Sonntag wird es auf Rasen stattfinden.“

Vor allem mit einer Reaktion des Gegners rechnet Klein fest. „Ich denke, dass Andrej Ganski, der Trainer von Schwülper, seine Mannschaft auf jeden Fall versucht, heiß zu machen, dass denen so ein Fauxpas nicht nochmal passiert. Ich gehe fest davon aus, dass Schwülper auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen wird.“

Die Vorsfelder wollen sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen. Mit 65 Punkten belegt die Mannschaft Rang zwei und hat eine starke Saison gespielt. Die Zielsetzung für die letzten beiden Spieltage ist klar formuliert. „Meine Jungs sind eigentlich clever genug zu wissen, was auf sie zukommt. Dementsprechend bin ich guter Dinge, dass wir auch am Sonntag das Spiel erfolgreich bestreiten werden. Wir werden auf jeden Fall auf Sieg spielen.“

Für den Tabellenzweiten geht es darum, die Saison mit einem guten Gefühl abzuschließen. „Wir wollen die letzten beiden Spiele gewinnen gegen Schwülper und Wendschott. Dann bin ich mit unserer Saison auch ordentlich zufrieden.“