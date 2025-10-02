"Ich brauche keine Schwiegersöhne – ich brauche Krieger"

Nach sieben Spielen nur sieben Punkte – beim BSV Rehden verlief der Saisonstart in der Oberliga Niedersachsen enttäuschend. Trotzdem halten Vereinsführung und Team am Trainer fest. „Wir stehen zu Kristian“, betont Sportchef Sandy Röhrbein. Der Sieg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst verschaffte zwar Luft, änderte aber nichts am grundsätzlichen Befund.

Trainer Kristian Arambasic sieht die Ursachen für den Fehlstart nicht auf der Bank, sondern auf dem Platz. „Nicht der Gegner schlägt uns – wir uns selbst“, sagt er dem "Kicker". Besonders die Defensivarbeit sorgt für Ärger: Fünf Elfmetertore in acht Spielen wertet er als klares Zeichen mangelnder Cleverness. Künftig werden verursachte Strafstöße intern mit Geldstrafen geahndet.

In der Spielweise fordert Arambasic ein Umdenken. „Ich habe 22 Schwiegersöhne – aber ich brauche Krieger“, formuliert er pointiert. Gemeint ist damit kein destruktiver Fußball, sondern mehr Präsenz und Konsequenz. Gegen Delmenhorst habe die Mannschaft mit einer pragmatischeren Herangehensweise überzeugt.