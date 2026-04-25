„Ich bin zu alt“: Trotzdem knipst Mu/Ku-Spieler gegen O/O dreifach Fußballer der Woche von Tageblatt/ Paula Linauer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alex Henn

Wohl dem, der solche Aushilfen hat. Mu/Ku-Trainer Gudd reaktiviert Andre Heitmann. Der dreht gegen O/O ein Kreisklassenspiel fast im Alleingang.

Mit seinen drei wichtigen Joker-Toren verdient sich Andre Heitmann die Auszeichnung als „Fußballer der Woche“ im TAGEBLATT. Der 35-jährige spielt eigentlich nicht mehr aktiv, half aber am Wochenende bei der zweiten Mannschaft des FC Mulsum/Kutenholz in der 2. Kreisklasse aus. Beim 5:4-Sieg am 16. Spieltag gegen den FC Oste/Oldendorf gelangen ihm drei Tore.

Dass er überhaupt gespielt hat, ist nicht selbstverständlich. Denn Heitmann steht nur noch selten auf dem Platz. „Ich bin zu alt“, sagt er und lächelt. Außerdem trat Heitmann einige Jahre gar nicht gegen den Ball, weil er viel im Ausland unterwegs war. Aber wenn er Zeit hat, hat ihn Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd immer auf dem Zettel.

So lief die irre zweite Halbzeit

„Ich frage ihn immer wieder mal. Er ist ein sehr guter Fußballer und hat auch früher in der Bezirksliga gespielt“, sagt der Trainer. Gudd weiß offenbar, dass Heitmann an guten Tagen Spiele entscheiden kann. So wie an jenem Sonntag in der Partie gegen O/O.

Mulsum/Kutenholz lag zur Halbzeit 0:1 zurück. Heitmann saß in der ersten Hälfte auf der Bank und wurde in der 46. Minute eingewechselt. Zehn Minuten später schoss er das Tor zum Ausgleich. Und Mu/Ku zurück in den Kampf um den Aufstieg?