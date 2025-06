– Foto: Matthias Kloos

"Ich bin unfassbar stolz auf die Truppe, was wir erreicht haben" SG Eberhardzell/Unterschwarzach triumphiert – Laupertshausen verpasst das Relegationsfinale Verlinkte Inhalte Releg. BZL Oberschwa SG Laupertshau. SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach sicherte sich mit einem 4:2‑Sieg gegen die SG Laupertshausen/Maselheim den Einzug ins entscheidende Relegationsfinale um den Aufstieg in die Bezirksliga. Dort wartet am Samstag, 21. Juni um 18 Uhr, mit der SG Warthausen/Birkenhard die letzte Hürde auf das Team. Für Laupertshausen endet mit dieser Niederlage die Saison. Zugleich war es auch das Abschiedsspiel von Trainer Daniel Hiller, nach drei Jahren an der Seitenlinie verpasste er nur knapp den Aufstieg.

"Das offene Spiel bei der Hitze geht anders aus, wenn du die hundertprozentige Chance zur 3:2-Führung nicht liegen lässt. Dann stehen wir hinten rein und gehen auf Konter, aber so ist halt schwierig bei dem Wetter", analysierte Hiller nüchtern, warum sein Team am Ende das Nachsehen hatte. Die Gelb-Rote Karte in der 66. Minute gegen Patrick Kramer ließ das Spiel endgültig kippen. „Im Endeffekt waren wir spielerisch überlegen, aber haben halt in entscheidenden Situation unsere Fehler gemacht.“ Die Enttäuschung war deutlich spürbar. „Ja wir hätten schon gerne noch mal eine Woche länger gespielt. Aber so ist es halt, wenn du die Tore nicht machst dann bekommst du sie hinten, genauso war es halt heute wieder“, bekannte Hiller. Abschließend würdigte er seine Mannschaft: „Ich bin unfassbar stolz auf die Truppe, was wir die letzten Jahren erreicht haben. Letztes Jahr hat es die Relegation nicht gegeben, dieses Jahr haben wir es eigentlich irgendwie selber verbockt."





– Foto: Matthias Kloos

Eberhardzell siegt – und blickt optimistisch nach vorn Für SGM-Trainer Norbert Badstuber war es ein verdienter Erfolg: „Ich sag mal wir haben ein gutes Kreisliga A Spiel gesehen. Man hat gesehen das es zwei Spitzenmannschaften sind, dass hier Fußball gespielt wird und wir haben eben das glückliche Ende für uns gehabt.“ Er würdigte das taktische Konzept seines Teams: „Meine Mannschaft hat das heute überragend taktisch umgesetzt und wir hatten wirklich keinen Ausschlag im Team.“ "Wenn die SG Laupertshausen das 3:2 macht, dann sieht es auch wieder anders aus. Wir waren auch früh im Rückstand und haben das wieder aufgeholt", so Badstuber zu den Schlüsselmomenten. Für das kommende Finale zeigt sich der Erfolgscoach überzeugt: „Der nächste Gegner kommt von oben. Wir wissen, dass dort nochmal ein anderes Tempo gespielt wir, aber wir gehen druckfrei in das Spiel.“ Er lobte sein Team und das Umfeld: „Kompliment an mein ganzes Team. Von der Nummer eins bis zur Nummer 18 und auch an die Fans sowie das ganze Umfeld. Die ganzen Leute, die heute da waren haben wirklich ein gutes Spiel gesehen. Wann sieht man es in einem Relegationsspiel das sechs Tore fallen und es gab auch viele Torchancen auf beiden Seiten. Das hat Spaß gemacht."