"Ich bin überzeugt, dass wir unter die ersten sechs Plätze kommen"

Im FuPa-Teamcheck gibt Trainer Christopher Krause einige Einblicke in die aktuelle Situation des TSV Schlieben vor dem Start in die neue Saison der Landesklasse Süd. Er spricht über die sehr intensive und strukturierte Vorbereitung, die Schwerpunkte im Training, den einzigen Neuzugang Niklas Schrey und die Bedeutung einer konstant hohen Trainingsbeteiligung. Zudem macht Krause deutlich, welche Stärken er in seiner Mannschaft sieht, formuliert klare Ziele und äußert sich zu den Meisterschaftsfavoriten. Auch die Rolle von Kapitän Maurice Donath und der große Zusammenhalt im Team stehen im Fokus.

Zufriedenheit mit der Vorbereitung Christopher Krause zeigt sich überaus zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung. „Ich bin mit der bisherigen Saisonvorbereitung sehr zufrieden“, fasst er zusammen. In den ersten Wochen habe der Fokus auf zwei zentralen Bereichen gelegen: Grundlagenausdauer und das Spiel gegen den Ball. „Die Jungs ziehen dabei extrem gut mit, arbeiten fokussiert und setzen die Inhalte gut um.“

Hohe Trainingsbeteiligung als Schlüssel zum Erfolg Besonders erfreut zeigt sich Krause über die große Bereitschaft seiner Spieler, regelmäßig und intensiv zu trainieren. „Ich hoffe, dass unsere sehr gute Trainingsbeteiligung genauso hoch bleibt“, sagt der Coach. Für ihn ist das einer der entscheidenden Faktoren, um die verbleibende Vorbereitungszeit optimal zu nutzen. „Wir wollen die Wochen intensiv angehen, um bestmöglich in die Saison zu starten.“

Die Vorbereitung hatte es von Beginn an in sich. Mit Hohenleipisch und dem Pokalgegner Petershagen/Eggersdorf warteten gleich zwei sehr starke Kontrahenten. „Das hat den Fokus auf die Defensivarbeit zusätzlich gefordert“, erklärt Krause. Die Mannschaft habe diese Herausforderungen angenommen und wichtige Erkenntnisse gesammelt. Für die abschließenden zwei Wochen vor dem Saisonstart steht nun ein inhaltlicher Wechsel an: „In den letzten beiden Wochen wird der Fokus auf dem Spiel mit dem Ball liegen.“

Neuzugang Niklas Schrey bringt Qualität

In Sachen Neuzugänge fällt in diesem Sommer nur ein Name – und der sorgt schon jetzt für positive Schlagzeilen. „Mit Niklas Schrey haben wir einen technisch sehr starken Spieler dazugewonnen, der zudem physisch robust und laufstark ist“, lobt Krause. Bereits in der Vorbereitung habe Schrey unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für das Team sein kann. „Er hat sich mit seinem ersten Tor im Pokal belohnt.“ Die Verpflichtung sei ein klarer Gewinn für den Verein: „Ich bin sehr froh, dass unsere sportliche Leitung Niklas für unser Team gewinnen konnte.“

Kaderplanung abgeschlossen – keine weiteren Transfers geplant

An der personellen Front sieht Krause derzeit keinen Handlungsbedarf. „Aktuell sind keine weiteren Zugänge geplant“, stellt er klar. Zwar könne man im Fußball nie ausschließen, dass sich kurzfristig noch etwas ergebe, aber Stand jetzt gehe der TSV mit dem aktuellen Kader in die Saison. „Wir sind zufrieden mit der Zusammensetzung der Mannschaft.“

Keine Abgänge erwartet – Kader bleibt stabil

Auch weitere Abgänge wird es beim TSV Schlieben wohl nicht mehr geben. „Nein, Abgänge sind keine zu erwarten“, betont Krause. Mit allen Spielern wurden im Vorfeld Gespräche geführt, und die Rückmeldungen waren eindeutig: „Wir gehen fest davon aus, dass alle Spieler bei uns bleiben.“ Damit könne der Trainer auf eine eingespielte Truppe setzen, die in ihrer Zusammensetzung konstant bleibt.

Technische Stärke, taktische Disziplin und großer Zusammenhalt

Wenn Krause die Qualitäten seiner Mannschaft beschreibt, wird schnell klar, worauf er baut. „Wir haben eine technisch sehr starke Mannschaft, die zudem taktisch sehr diszipliniert spielt.“ Besonders wichtig ist für ihn aber ein weiterer Aspekt: „Der Zusammenhalt unter den Jungs ist auf sowie neben dem Platz sehr groß.“ Die Spieler hätten nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine enge Bindung und die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln.

Klares Ziel: Obere Tabellenhälfte

Das Ziel für die Saison ist ambitioniert, aber klar formuliert. „Es ist unser Ziel, an die starke Hinrunde der letzten Saison anzuknüpfen und uns spielerisch weiter zu verbessern“, erklärt Krause. Wenn die Mannschaft ihre Stärken konstant auf den Platz bringe, sei eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte realistisch: „Ich bin überzeugt, dass wir unter die ersten sechs Plätze kommen können.“

Favoriten im Titelrennen

Auch einen Blick auf die Liga-Konkurrenz wagt der Coach. „Ich sehe Saspow als einen der großen Favoriten auf die Meisterschaft“, sagt Krause. Neben diesem Team schätzt er zwei weitere Mannschaften stark ein: „Auch Peitz und Groß Gaglow werden eine wichtige Rolle im Rennen um den Titel spielen.“

Maurice Donath als Kapitän bestätigt

Die Führungsrolle in der Mannschaft übernimmt erneut Maurice Donath. „Die Wahl zum Kapitän haben wir gemeinsam mit der Mannschaft durchgeführt, wo dann Maurice Donath bestätigt wurde“, berichtet Krause. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Donath diese Position inne, konnte sie aufgrund einer längeren Verletzung jedoch mehr neben dem Platz ausüben. „Moe ist ein Spieler, der vorausgehen kann und sich um das Team kümmert.“ Das Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Kapitän ist eng: „Wir haben einen hervorragenden Austausch und ich bin überzeugt, dass er die Mannschaft bestens führen wird.“