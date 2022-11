„Ich bin total glücklich über diese Chance“: Jonas Trost startet beim SE Freising durch FUSSBALL-LANDESLIGA

Freising – Wenn ihm das vor dieser Runde jemand prophezeit hätte, Jonas Trost hätte es nicht geglaubt. Gerade einmal 18 Jahre ist der junge Torwart alt, eine ganze Saison kann er noch für die A-Jugend des SE Freising in der Kreisliga auflaufen. Doch der fußballerische Alltag des Freisingers sieht anders aus: Pullach, Landshut, Ampfing – Landesliga Südost eben, bei den Männern wohlgemerkt. „Es kam alles doch recht plötzlich“, sagt Trost und reibt sich manchmal noch verwundert die Augen.

Eigentlich war im Sommer gar nicht vorgesehen, dass der 18-Jährige regelmäßig bei den Herren des SEF zum Einsatz kommt. Als Backup vom Backup war das Eigengewächs eingeplant. Da sich mit Maximilian Oswald und dessen Stellvertreter Patrik Heilmair jedoch beide etatmäßigen Keeper verletzt hatten beziehungsweise durch eine hartnäckige Corona-Infektion aus dem Verkehr gezogen wurden, stand auf einmal der Youngster im Fokus – und ist mittlerweile aus der Startelf der Lerchenfelder nicht mehr wegzudenken. „Ich bin da irgendwie reingerutscht“, erzählt Trost.

Ins kalte Landesliga-Wasser geworfen

Das alles war im Frühsommer nicht vorherzusehen. Auf die Bank würde er sich halt setzen, „wenn ich gebraucht werde“, blickt Trost zurück. „Ein Spiel in dieser Saison, das wäre cool“, wünschte er sich damals. Mittlerweile sind es schon acht – am Samstag (15 Uhr) gegen den TuS Geretsried wird Trost mit Maxi Oswald in puncto Einsätze sogar gleichziehen. „Ich bin total glücklich über diese Chance, auch, dass mir der Trainer das Vertrauen schenkt“, sagt Trost. „Und ich bin schon ein wenig stolz auf mich.“

Nie höher als in der Bezirksoberliga hat das Eigengewächs in der Jugend gespielt, da ist der Sprung in die Landesliga der Herren schon ein gewaltiger. Doch in vielen Szenen ist dem 18-Jährigen gar nicht anzumerken, dass der Männerbereich Neuland für ihn ist. Und auch wenn die Lerchenfelder zuletzt oft Niederlagen einstecken mussten: Am jungen Keeper lag es nicht. Mehrmals zeichnete sich der Jungspund mit starken Paraden aus – und bewahrte seine Mannschaft damit teilweise vor höheren Niederlagen.

