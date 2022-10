„Ich bin super stolz“ – Puchheimerin Huber erhält BFV-Auszeichnung für ihr ehrenamtliches Engagement Stellvertretende Jugendleiterin und Trainerin

Doch damit nicht genug. So kümmert sie sich auch um einen ukrainischen Flüchtlingsjungen in der Mannschaft. Durch ihre Vorbildfunktion hat sie außerdem viele Spielerinnen ermuntern können, ebenfalls eine Jugendmannschaft zu übernehmen.

Nach BFV-Auszeichnung wartet eine Reise nach Barcelona – Verena Huber: „Ich bin super stolz über diese Auszeichnung“

Selbst in der Corona-Pandemie hat Verena Huber unter schwierigsten Bedingungen, soweit es erlaubt war, ein Trainingslager organisiert, eine Corona-Challenge während des totalen Lockdowns durchgeführt sowie Teamausflüge zu den Eishockey Wanderers nach Germering und zum FC Bayern-Campus organisiert. Dazu ist sie seit Jahren eine der Top-Torjägerinnen im Frauen-Team.

„Ich bin super stolz über diese Auszeichnung“, erzählte die 26-jährige Bezirksliga-Spielerin. Auch die Veranstaltung in Regensburg war eine Schau, so Huber. „Wir aus Ober- und Niederbayern haben gleich eine Whatsapp-Gruppe gegründet, um uns zukünftig auszutauschen.“ Alle freuen sich auf die gemeinsame Bildungsreise nach Barcelona im Mai 2023. „Auch was die anderen alles in ihren Vereinen auf die Beine gestellt haben, das ist einfach bewundernswert. Ich bin stolz, zu diesem Kreis dazu zu gehören.“ (Dieter Metzler)