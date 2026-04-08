„Ich bin stolz hier zu sein" - Gllogjani schießt Ahlen wieder zum Sieg Spieler der Woche trifft am Osterwochenende dreifach von Benedikt Hitze · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Der Winterneuzugang Bernad Gllogjani steht bereits bei vier Treffern. – Foto: David Schneller

Mit seinem Doppelpack gegen Finnentrop hat Bernard Gllogjani seinem Team einen wichtigen Sieg gesichert. In unserem Interview spricht der Offensivspieler über seine Fähigkeiten vor dem Tor, warum er nach Ahlen gewechselt ist und was für ihn das schönste in seiner Karriere ist.

Wichtige Siege im Abstiegskampf Es läuft es richtig gut für Bernard Gllogjani und seine Ahlener. In den zwei richtungsweisenden Abstiegs-Duellen gegen Ennepetal und Finnentrop gingen die Rot-Weißen als Sieger vom Platz. Mitverantwortlich für diese wichtigen Erfolge waren auch die Tore von Gllogjani. Gegen Ennepetal gelang ihm der Führungstreffer und am vergangenen Sonntag ließ er einen Doppelpack folgen. Der Torschütze zeigte sich von der gesamten Leistung des Teams begeistert: „Ich finde wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und das Spielgeschehen über 90 Minuten kontrolliert. Wir wussten, dass wir geduldig sein müssen und am Ende belohnt werden." Für den 29-Jährigen waren es dabei die Treffer drei und vier für seinen neuen Klub, für den er seit der Rückrunde aufläuft. Dass es für ihn vor dem Tor so gut läuft hat einen einfachen Grund: „Ich versuche, vor dem Tor einfach immer ruhig zu bleiben. Der erste Gedanke ist meistens der richtige." ➡️ Melde Dich jetzt zu unserem VELTINS-Newsletter an. 📧 Über unseren VELTINS-Newsletter werden regelmäßig exklusive Gewinnspiele veranstaltet und über alle Neuigkeiten rund um die Brauerei und unsere Produkte informiert.