"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft" FuPa-Teamcheck: Die SSG Ulm ist mit der vergangenen Saison sehr zufrieden von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Martin Klarer – Foto: SSG

Im FuPa-Teamcheck spricht Martin Klarer, Trainer der SSG Ulm in der Landesliga, Staffel 4, über eine Saison in einer brutal ausgeglichenen Liga, Platz drei, die knapp verpasste Relegation zur Verbandsliga und die Aufgabe, nach mehreren Abgängen in der Defensive schnell wieder Stabilität zu finden.

„Mit der letzten Saison in einer brutal ausgeglichenen Liga können wir grundsätzlich zufrieden sein“, sagt Martin Klarer gegenüber FuPa. „Leider hat uns zum ganz großen Erfolg, der Relegation, ein bisschen was gefehlt.“ Stolz auf die Mannschaft



Die SSG Ulm hielt sich bis zum Schluss im Rennen um die Relegation zur Verbandsliga. Dass es am Ende nicht ganz reichte, bleibt ein kleiner Schmerz. Doch die Bilanz fällt dennoch deutlich positiv aus. „Wir haben nie zwei Spieltage am Stück mit der gleichen Elf gespielt. Urlaub, Verletzungen und berufliche Termine kamen zu oft dazwischen. Aber in unserer Liga ist das eben an der Tagesordnung und auch völlig okay. Bin sehr stolz auf meine Mannschaft.“

Platz drei als starkes Ergebnis



Für Martin Klarer wiegt der dritte Platz schwer, gerade unter den Bedingungen der vergangenen Saison. „Wir haben uns bis zum Schluss die Chance auf die Relegation in die Verbandsliga offen gehalten. Am Ende sind wir über den dritten Platz sehr zufrieden, und wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich es blind unterschrieben. Mit unseren Möglichkeiten ist dies sehr hoch anzurechnen.“ Keine besonderen Höhepunkte in der Vorbereitung



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 setzt die SSG Ulm nicht auf einzelne besondere Programmpunkte. „Wir haben keine besonderen Highlights in der Vorbereitung.“