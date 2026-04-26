"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft"

– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat beim 3:1-Auswärtssieg bei der TSG Backnang erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und sich mit einer starken zweiten Halbzeit Platz fünf in der Oberliga Baden-Württemberg zurückgeholt. Dabei verlief die Partie zunächst keineswegs in Ravensburger Richtung. Trainer Rahman Soyudogru ordnete den Spielverlauf nach Abpfiff entsprechend differenziert ein: „Es war wie erwartet ein sehr schwieriges Spiel. In der ersten Halbzeit war Backnang besser als wir.“

Die Gastgeber gingen in der 24. Minute durch Fabijan Domic mit 1:0 in Führung. "Wir sind durch einen individuellen Fehler mit 0:1 in Rückstand geraten und hatten Glück, dass wir nicht das zweite Gegentor kassiert haben. Heiko hat uns in dieser Phase im Spiel gehalten“, sagte der Trainer.

Dass Ravensburg dennoch mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen konnte, war aus Sicht des Trainers von zentraler Bedeutung. Daniele Gabriele gelang in der 43. Minute der Ausgleich zum 1:1. „Kurz vor der Halbzeit haben wir es einmal sauber ausgespielt und so den Ausgleich erzielt“, beschrieb Soyudogru den Treffer.

Mit diesem Tor veränderte sich die Ausgangslage für den zweiten Durchgang spürbar. Der FV Ravensburg blieb im Spiel – und reagierte nach der Pause deutlich verbessert.

Klare Worte in der Kabine

Soyudogru machte keinen Hehl daraus, dass die erste Halbzeit intern deutlich angesprochen wurde. „Wir haben in der Halbzeit die Dinge, die nicht gut waren, klar und deutlich angesprochen. Es waren zu wenige Läufe in die Tiefe und es fehlte die Entschlossenheit im letzten Drittel.“

Die Reaktion seiner Mannschaft bewertete der Trainer entsprechend positiv. „Die Jungs haben das in der zweiten Halbzeit dann sehr gut umgesetzt.“ Ravensburg trat nach der Pause mutiger, zielstrebiger und präsenter auf – und belohnte sich dafür mit zwei weiteren Treffern.

Gabriele und Kenniche als Vollstrecker

In der 70. Minute brachte erneut Daniele Gabriele den FV Ravensburg in Führung. Diesmal verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Nesreddin Kenniche in der 78. Minute mit dem Treffer zum 3:1. Für Soyudogru war dies auch Ausdruck der aktuellen Form seiner Angreifer: „Beide sind aktuell gut in Form. Unabhängig von ihren Toren arbeiten sie auch viel für die Mannschaft. Das hilft uns natürlich sehr. Trotz allem müssen wir als Mannschaft noch konsequenter vor dem Tor werden um noch mehr Tore zu erzielen.“

Verdienter Sieg durch starke zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte gab aus Sicht des Trainers letztlich den Ausschlag für den Auswärtserfolg. „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann eine sehr gute Reaktion gezeigt und das Spiel noch gedreht. Ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient.“

Mit dem Erfolg bestätigte Ravensburg nicht nur die Leistungen aus den vorangegangenen Partien gegen Mannheim und Oberachern, sondern auch die eigene Entwicklung in engen Spielen. „Wir wollten unbedingt die guten Leistungen gegen Mannheim und Oberachern bestätigen und das Spiel heute gewinnen.Dass uns das gelungen ist und wir erneut ein Spiel nach einem Rückstand drehen konnten, macht mich sehr glücklich. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, so Soyudogru.

Platz fünf zurückerobert

Durch den Sieg steht der FV Ravensburg nun wieder auf Platz fünf und hat sich mit 47 Punkten im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Es war also ein rundum gelunger Tag für die Ravensburger in Backnang.