„Ich bin sehr stolz auf die Jungs, Hut ab": Wendessen mit Comeback

Früh geriet Wendessen durch Marcel Schaare (11.) in Rückstand, doch Leon Grabowski (13.) antwortete prompt. Noch vor der Pause stellte Brian Bothe (37.) den alten Abstand wieder her. „Wir lagen 2:1 zur Halbzeit hinten, aber wir haben gemerkt, dass da was drin ist.“, sagte Pascal Gos.

Für Pascal Gos war die Grundlage klar: „Wir wussten, wenn wir so weitermachen, dann können wir das Spiel drehen. Wir haben hoch gepresst.“ Gerade die äußeren Bedingungen bestimmten die Spielweise: „Wir wussten, dass der Platz nicht großartige fußballerische Kombinationen hergeben wird. Deswegen war uns klar, dass beide Mannschaften wahrscheinlich viel mit langen Bällen agieren werden.“

Der Matchplan ging auf. „Das hat super funktioniert. Bad Harzburg hatte keine Ideen gegen uns und auch aus dem Spiel heraus kaum Chancen.“ Die Gegentore seien ausschließlich nach Standards gefallen: „Die beiden Gegentore waren ein Einwurf, der verlängert wurde. Das zweite Tor war eine Ecke. Aus dem Spiel heraus kam dann nichts.“

Auch offensiv ließ Wendessen Möglichkeiten liegen. „Das Spiel hätte deutlich höher ausgehen müssen. Gerade hinten raus sind wir teilweise mit drei gegen eins auf die Kette gelaufen. Legen quer und schießen nicht und noch einen Haken. Das ist dann halt ärgerlich.“ Entsprechend deutlich fiel das Fazit aus: „Wenn das Spiel 4:2 oder 5:2 ausgeht, dann darf sich Bad Harzburg definitiv nicht beschweren.“

Dennoch überwog die Zufriedenheit: „Unterm Strich ein hochverdienter Sieg.“ und weiter: „Es war ein Riesenspiel von den Jungs. Die Jungs haben maximalen Siegeswillen gezeigt, haben alles reingehauen, was sie haben.“

Mit dem Erfolg verbessert sich der SV Wendessen auf 26 Punkte und Rang zehn, während die TSG Bad Harzburg trotz der Niederlage mit 36 Punkten auf Platz zwei bleibt.

Der Blick geht bereits nach vorne. „Wir freuen uns jetzt, dass wir gegen Bad Harzburg ein Ausrufezeichen setzen konnten.“, sagte Pascal Gos, schob aber hinterher: „Wir wissen aber auch ganz genau, dass die nächsten drei Spiele direkte oder potenzielle Gegner des Abstiegskampf werden. Unser Ziel ist es ganz klar, jedes Spiel auf Sieg zu gehen. Aus drei Spielen neun Punkte zu holen. Dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt.“

Aber nach den drei Punkten ist Gos erst einmal positiv gestimmt: „Stand heute sind wir sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Hut ab. Das war richtig, richtig gut. Das war genau das Ausrufezeichen, was wir alle setzen wollten.“