„Ich bin noch nie abgestiegen“ ‒ ASC-Routinier Florian Krone über den Klassenerhalt

Florian Krone hat im Fußball von der C-Klasse bis zur Kreisliga schon alles gespielt. Mit der DJK Waldram klopfte der Verteidiger ans Tor zur Bezirksliga – anschließend ging er zum, von ihm mitgegründeten ASC Geretsried und ist bis heute eine der zentralen Figuren bei den Adlern. Doch nach vielen Jahren des Aufstiegs, kämpft der Club nun im zehnten Jahr seines Bestehens um den Klassenerhalt in der Kreisklasse 2. Unser freier Mitarbeiter Christian Gampl sprach mit dem 36-jährigen Logistikleiter einer Pharmafirma über seine Karriere-Highlights, seine neue Rolle als spielenden Co-Trainer und seine Einstellung zum Sport.

Herr Krone, mit 36 zählen Sie zu den erfahrensten Fußballern im Landkreis. Manche jungen Talente waren noch gar nicht geboren, als Sie schon im Herrenbereich gespielt haben. Haben Sie für die Jungen einen Tipp? Wie schafft man es so lange sein Niveau zu halten?

Man muss natürlich Spaß daran haben, was man macht. Aber trotzdem auch ehrgeizig sein, regelmäßig trainieren und natürlich auch zuhören was der Trainer sagt (lacht). Und toi, toi, toi, verletzungsfrei bleiben.

Was war der schönste beziehungsweise der schlimmste Moment in Ihrer bisherigen Laufbahn?

Es gab tatsächlich mehrere Momente in der langen Karriere, die ich sehr positiv empfunden habe. Natürlich der Aufstieg mit den FF Geretsried damals 2012 in die Kreisliga. Da sind wir mit einem Doppeldecker durch die ganze Stadt gefahren und in der Hollywood-Kurve stand nicht nur „Geretsried“, sondern auch noch „FF“ in blau-gelb davor. Dann natürlich auch die Jahre in Waldram mit den Relegationsspielen 2016 und 2017 oder davor gegen Penzberg vor 1500 Zuschauern zu spielen. Das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Außerdem auch die Gründung des ASC Geretsried vor beinahe zehn Jahren und da besonders der Aufstieg in die Kreisklasse 2022. Beim schlimmsten Moment müsste ich jetzt tatsächlich etwas länger überlegen: Ich bin zum Glück noch nie abgestiegen.

Sie spielen seit 2017 beim ASC, sind nach dem verpassten Aufstieg in die Bezirksliga mit Waldram nach Geretsried gewechselt. B-Klasse statt Bezirksliga-Ambitionen mit damals 28 Jahren – was hat Sie so am ASC gereizt?

Ich bin ja im Winter 2015/16 zur DJK gegangen. Zwei Wochen später hat mich dann einer meiner besten Freunde, Tasso Lasidis, angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen eigenen Verein zu gründen. Ich habe dann nicht lange überlegt weil ich weiß, dass ich mich auf diesen Freundeskreis zu 100 Prozent verlassen kann. Und das hat ja bis heute Bestand. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt nochmal wirklich Ambitionen es mit Waldram in die Bezirksliga zu schaffen, weil ich wusste, dass wir definitiv das Potenzial haben. Aber sie haben dann so lange an mich hingeredet und am letzten Tag der Wechselperiode 2017 habe ich mich dann doch dafür entschieden, meinen Verein, den ich mitgegründet habe, auch sportlich zu unterstützen.

Wie schnell haben Sie sich in der neuen Liga akklimatisiert?

Als ich dann in die B-Klasse kam, war das erstmal komplett Neuland für mich. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Mir hat dieser richtige Zug im Training schon sehr gefehlt. Wobei es bei uns von der Beteiligung und vom Ehrgeiz schon immer besser wurde. Dann war auch das Niveau für eine B-Klasse schon deutlich höher. Wir sind ja danach auch gleich nochmal in die A-Klasse aufgestiegen.

Seit dieser Saison unterstützen Sie Tasso Lasidis als spielenden Co-Trainer. Was hat sich für Sie dadurch verändert?

Das ist schon ein bisschen Neuland für mich. Aber Tasso und ich sind da ein gutes Team und auf einer Wellenlänge. Das ist eine gute Zusammenarbeit und macht auch einfach Spaß. Wir machen uns da für Kreisklassen-Verhältnisse schon viele Gedanken und stecken da viel Zeit rein. Aber auf dem Platz, wenn ich spiele, bin ich einfach Spieler. Klar übernehme ich Verantwortung, aber so als Trainer fühle ich mich während der 90 Minuten gar nicht.

Ihr habt kein einfaches Jahr hinter Euch. Im Frühjahr konntet Ihr nur noch ein Spiel gewinnen, jetzt überwintert Ihr nach der Hinrunde im Tabellenkeller. Woran liegt‘s?

Das hat natürlich auch an der Trainingsbeteiligung gelegen. Da finde ich, dass es über die Jahre – nicht nur bei uns sondern generell – irgendwie weniger geworden ist, was Ehrgeiz betrifft. Dass man auch wenn es mal draußen regnet oder Minusgrade hat, trotzdem ins Training geht. Ich habe meine Urlaube immer in die Sommer- und Winterpause gelegt. Aber wenn wieder Spielbetrieb war, hatte ich immer volle Trainingsbeteiligung. Anders konnte ich es mir auch nie vorstellen. Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent. Es gehören halt nicht nur 90 Minuten am Wochenende dazu, sondern du musst auch unter der Woche ins Training gehen und Gas geben. Beim ASC kamen jetzt auch Verletzungen von Schlüsselspielern dazu, die man auf diesem Niveau nicht einfach so ersetzen kann.

Was braucht es jetzt, um da in der Rückrunde noch aus dem Tabellenkeller rauszukommen?

Ich hoffe jetzt einfach über die Wintermonate, dass die Verletzten fit zurück kommen. Wir werden auch in der Halle ein bisschen aktiv bleiben, damit wir nicht einrosten. Wichtig ist, dass die Jungs dann auch wieder ins Training kommen. Dann bin ich überzeugt, dass wir die Klasse halten mit der Truppe. Qualitativ denke ich nicht, dass wir absteigen. Ich bin noch nie abgestiegen und wir werden alles dafür tun, dass es so bleibt. Im Endeffekt bin ich froh, dass wir den Verein so auf die Beine stellen konnten. Jetzt haben wir nächstes Jahr schon zehnjähriges Jubiläum und sind meiner Meinung nach eine gestandene Kreisklassen-Mannschaft. Wichtig ist für mich, dass der Verein läuft, dass die Spieler Lust auf Training und Wettkampf haben. Der Rest kommt dann von alleine.