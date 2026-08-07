"Ich bin mit einer anderen Erwartungshaltung in die Saison gestartet"

– Foto: Nicole Halder

Im FuPa-Teamcheck spricht Andreas Ludwig, Trainer des SV Ochsenhausen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine Saison mit anderer Erwartungshaltung, eine junge Mannschaft im Lernprozess, den Wunsch nach mehr Konstanz und Effizienz sowie über Veränderungen im Trainerteam und im Kader.

„Ich bin, um ehrlich zu sein, mit einer anderen Erwartungshaltung in die Saison gestartet“, sagt Andreas Ludwig gegenüber FuPa. „Die Vorbereitung und Spiele hatten mir gezeigt, dass eine Platzierung zwischen eins und fünf möglich ist. Wir hatten dann zusammen einen nicht so guten Saisonstart erwischt, was die Punkteausbeute angeht. Ich denke, dass einige davon ausgegangen sind, durch den Abstieg und die positive Vorbereitung, dass wir auf gutem Weg sind. Die junge Mannschaft hatte dann einfach mit den ausbleibenden Ergebnissen mit sich zu kämpfen und war schnell verunsichert.“ Aus dieser Phase zog Andreas Ludwig dennoch etwas Positives. „Wie sie sich dann aber im weiteren Saisonverlauf gefangen hat und speziell in der Rückrunde trotz des Abstiegsdrucks weiter an sich geglaubt hat, hat die Mannschaft in diesem Punkt sicherlich schon weiterentwickelt.“

Umgang mit Rückschlägen Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die mentale Stabilität. „Außerdem soll sich die Mannschaft durch Rückschläge nicht aus dem Konzept bringen lassen, weiter an die eigene Stärke glauben, um letztlich Spiele doch noch für sich entscheiden zu können.“

Mehr Effektivität und Konstanz Die vergangene Spielzeit hat dem Trainer auch deutlich gezeigt, wo der SV Ochsenhausen ansetzen muss. „Die letzte Saison hat außerdem gezeigt, dass wir noch effektiver vor dem Tor werden und vor allem konstanter über die gesamte Spielzeit spielen müssen. Wir hatten in nahezu allen Spielen hochkarätige Chancen liegen lassen und uns letztlich nicht mit weiteren Punkten belohnt.“

Mehr Routine im System



Die generelle Entwicklung sieht Andreas Ludwig auch vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre. „Der SVO hatte die letzten drei Jahre immer nach einem Jahr die Trainerposition gewechselt. Dass sich dadurch keine Routine beziehungsweise Konstanz oder Automatismen einstellen können, ist klar. Ich sehe, dass sich die Mannschaft immer besser in unserem Spielsystem zurechtfindet und Abläufe bekannt sind.“

Keine feste Platzierung



Bei der Zielsetzung für die neue Saison bleibt Andreas Ludwig vorsichtig. „Ich halte mich gern etwas zurück, was eine finale Platzierung angeht. Das habe ich aus der letzten Saison gelernt. Die Mannschaft hat enormes Potenzial, wenn sie die Leistung in jedem Spiel auf den Platz bringt und jeder Bock hat. Für mich ist entscheidend, dass ich eine Weiterentwicklung der Mannschaft sehe. Wenn das der Fall ist, werden wir am Ende der Saison unter den ersten fünf Mannschaften sein, und wer weiß, ob sich durch einen positiven Saisonstart eine gewisse positive Dynamik entwickelt.“

Sigmaringen als Kandidat



Beim Blick auf den Meisterschaftskampf nennt Andreas Ludwig einen Verein besonders. „Der SV Sigmaringen hat ambitioniert auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ich denke, dass sie dadurch ein Meisterschaftskandidat sind und deutlich stärker sind als letzte Saison. Ich denke, dass die Liga grundsätzlich enger zusammenrückt und sich kein Team deutlich absetzen kann. Da werden dann wohl Kleinigkeiten über die Meisterschaft beziehungsweise den Abstieg entscheiden. Ich bin auf die Aufsteiger gespannt, die mit der Euphorie sicherlich unangenehm zu bespielen sind.“

Abgang im Trainerteam

Personell gibt es beim SV Ochsenhausen eine Veränderung im Trainerteam. Stefan Steinle, Co-Spielertrainer, musste aus privaten und gesundheitlichen Gründen aufhören.

Neue Kräfte für den SV Ochsenhausen



Neu dazu kommen Christian Villinger als Co-Spielertrainer von der SG Tannheim/Aitrach und Simon Barth, Torwart, vom FC Bellamont. Außerdem gehören A-Jugendspieler und Spieler der SGM Ochsenhausen zum aktuellen erweiterten Kreis in der Vorbereitung.

Regeln bereits in der Vorbereitung



Folgendes sagt Andreas Ludwig zu den neuen Regeln: „Sie werden bereits bei uns in der Vorbereitung umgesetzt. Ich finde beispielsweise die generellen Ausführungs- und Wechselbeschränkungen gut, da sich in der Vergangenheit einige Spieler beziehungsweise Teams je nach Spielstand viel Zeit gelassen hatten. Dadurch ist jetzt eine längere Spielzeit möglich als bisher.“