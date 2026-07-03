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Mit dem Auftakt der Vorbereitung am vergangenen Montag hat beim FV Ravensburg die Arbeit an der neuen Saison begonnen. Trainer Rahman Soyudogru zog nach den ersten Einheiten ein positives Zwischenfazit. „Ich bin mit den ersten Trainingstagen sehr zufrieden. Die Jungs ziehen engagiert mit und bringen eine hohe Intensität ins Training. Natürlich gibt es nach der Sommerpause noch Abläufe, an denen wir arbeiten müssen, aber insgesamt war der Start sehr positiv.“

Nach der Sommerpause liegt der Schwerpunkt zunächst darauf, Belastung, Rhythmus und Abläufe wiederherzustellen. Für Soyudogru ist diese Phase jedoch nicht nur von Trainingsarbeit geprägt, sondern auch von persönlicher Regeneration im Vorfeld. „Die freie Zeit habe ich genutzt, um Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen. Gleichzeitig habe ich mich natürlich auf die neue Saison vorbereitet und freue mich jetzt darauf, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.“

Bereits am Samstag, 4. Juli, folgt um 14.00 Uhr in Kirchbierlingen das erste Testspiel beim SSV Ehingen-Süd aus der Landesliga Staffel 4. „In den Testspielen geht es in erster Linie darum, die Inhalte aus dem Training umzusetzen und als Mannschaft zusammenzufinden. Wir wollen verschiedene Dinge ausprobieren und Schritt für Schritt die Abläufe verbessern. Natürlich wollen wir die Testspiele auch gewinnen, um mit einem positiven Gefühl in die nächste Trainingswoche zu starten“, sagte Soyudogru zu den anstehenden Spielen.

Weitere Vorbereitungsspiele sind bereits terminiert. Am Mittwoch, 8. Juli, trifft der FV Ravensburg in Ettenkirch auf den VfB Friedrichshafen, am Samstag, 11. Juli, folgt in der cteam Arena ein Test gegen die U23 des SC Freiburg. Danach stehen Begegnungen gegen beim FC Memmingen und den FC Homburg an.

Neue Spieler, bekannte Strukturen

Personell hat sich der Kader punktuell verändert. Mit Tim Konrad, Luis Kronberger, Marius Mahle und Linus Mahle kamen vier Neuzugänge hinzu. „Die Neuzugänge haben sich bisher sehr gut eingefügt. Sie bringen Qualität mit, sind motiviert und haben sich schnell in die Mannschaft integriert. Jetzt geht es darum, dass sie unsere Spielidee immer besser verinnerlichen.“

Zugleich sieht der Trainer einen nicht zu unterschätzenden Vorteil darin, dass der Kader im Kern zusammengeblieben ist. „Viele Spieler kennen unsere Abläufe und unsere Spielidee bereits, sodass wir nicht bei null anfangen müssen. Das erleichtert die tägliche Arbeit und gibt uns die Möglichkeit, schneller an Details zu arbeiten.“

Hoffen auf Rückkehr der Langzeitverletzten

Besonders aufmerksam wird in Ravensburg auch auf die Langzeitverletzten geblickt. Soyudogru formuliert die Lage zurückhaltend optimistisch: „Wir hoffen natürlich, dass alle Langzeitverletzten rechtzeitig zurückkehren können. Bei Felix Schäch und Felix Wagner wird es allerdings noch etwas dauern. Bei Nicolas Jann hoffen wir, dass er in drei bis vier Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Offenheit für weitere Verstärkungen

Soyudogru schließt zusätzliche Verpflichtungen nicht aus, knüpft sie jedoch an klare Bedingungen. „Wir schauen uns auf dem Markt immer wieder um. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die sportlich und menschlich zu uns passt, werden wir uns damit beschäftigen. Wir haben großes Vertrauen in den aktuellen Kader und sind mit der Zusammenstellung grundsätzlich zufrieden. Wenn wir jedoch die Möglichkeit haben, uns in der Spitze zu verstärken, wollen wir das natürlich auch tun.“



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Die Testspiele in der Übersicht



Samstag, 04.07., 14:00 Uhr

SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg



Mittwoch, 08.07., 19:00 Uhr

FV Ravensburg - VfB Friedrichshafen (Spielort Ettenkirch)



Samstag, 11.07., 14:00Uhr

FV Ravensburg - SC Freiburg U23 (Ravensburg cteam Arena)



Samstag, 18.07., 14:00 Uhr

FC Memmingen - FV Ravensburg



Mittwoch, 22.07., 19:00 Uhr

FV Ravensburg - FC Homburg (Spielort Maierhöfen/Oberstaufen)



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FV Ravensburg

Trainer: Rahman Soyudogru

Zugänge: Tim Konrad (SC Pfullendorf), Luis Kronberger (FC Lauterach), Marius Mahle (Karlsruher SC II), Linus Mahle (SSV Ulm 1846 Fußball)

Abgänge: Tyler Spitzlberger (TSV Essingen), Moritz Jeggle (TSV Berg), Tim Lauenroth (unbekannt), Manuel Geiselhart (unbekannt), Tim Lauenroth (TSV Berg), Manuel Geiselhart (TSV Berg)