Fussball, Bayernliga Süd, Saison 2021/22 SV Pullach - TSV Schwaben Augsburg Pullachs Trainer Theo Liedl – Foto: Sven Leifer

„Ich bin guter Dinge, dass der FC eine sehr gute Rolle spielen wird": Theo Liedl kommt zum FCP Erste Transfer bereits eingetütet

Der FC Penzberg verpflichtet Theo Liedl als Teammanger. Dabei richtet der Ex-Bayernliga-Kicker den Blick beim FCP nach oben.

Der erste Neuzugang des 1. FC Penzberg ist kein Spieler. Gewiss, Theo Liedl war einmal ein überdurchschnittlicher Kicker. Zuhause in der Bayern- und der Landesliga, als die noch dritt- und vierthöchste Spielklasse des Landes waren. Aber das ist ja auch schon 40 Jahre her. Nein, Bekanntheit erlangte Theo Liedl als großer Zampano des SV Pullach. Den kleinen Verein führte er erst als Trainer, dann als Manager in den gehobenen Amateurbereich. Mehrmals bot sich sportlich die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen. Doch weil einfach kein Stadion für die Regionalliga aufzutreiben war, hatte der SVP in der Bayernliga zu bleiben. 2017 gewann Pullach gar die Meisterschaft, Liedl vergoldete sein Lebenswerk – und hörte sechs Jahre später nach drei Jahrzehnten endgültig beim Vorstadtklub auf. „Das Ding war tot“, sagt er. Lose Treffen mit dem FC-Fußballerchef

Nun taucht der Mann, um den es zuletzt ruhig geworden war, in Penzberg auf. Das Scharnier zum Traditionsklub ist der Motorrollerladen von Joachim Plankensteiner. Dort trafen sich die beiden in losen Abständen geschäftlich. „Die letzten 20 Jahre haben wir uns immer wieder ausgetauscht“, sagt Theo Liedl. Freilich sprach man nicht nur über Zweiräder, sondern auch über Fußball – und in letzter Zeit immer konkreter über den 1. FC Penzberg und seine Ziele. Der FCP kann ja durchaus noch einen Mann vertragen, der im Hintergrund mithilft, sei es bei der Sponsoren-Akquise oder bei Transfers. In diesen Bereichen gibt es keinen besseren als Theo Liedl, der jeden kennt und selbst weit und breit bekannt ist. Sein neuer Posten in Penzberg nennt sich Teammanager. Der 62-Jährige darf machen, was er am besten kann: „Den einen oder anderen Spieler und Sponsoren an Land ziehen“, so formuliert er’s. Die Expertise hat er sich über die Jahrzehnte angeeignet. Nach seiner aktiven Zeit beim FC Wacker, Starnberg, Emmering und Ottobrunn ließ er sich von seinem Spezl Werner Schwarzer überreden, nach Pullach mitzukommen. Nicht ahnend, dass er dort die nächsten 30 Jahre als Spieler, (Spieler-)Trainer und schließlich Manager verbringen würde. Manchen Penzberger Spieler, wie etwa Dominik Bacher, hat er in dieser Zeit kennengelernt. Entsprechend leicht fiel der Entschluss, noch einmal im Amateurfußball anzugreifen. In Penzberg, sagt er, „setzt mich keiner unter Druck“. Theo Liedl darf schalten und walten, wie es ihm beliebt. Er sieht sich als „Helfer für den Verein“. „Ich darf das ganz entspannt machen“, sagt er.