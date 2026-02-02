„Ich bin genauso gerne bei der Zweiten wie bei der Ersten“ Janosch-Paul Bauer trainiert arbeitsbedingt wieder beim MTV II von red · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV

Mit dem Ende des Winter-Transferfensters sind die Personalplanungen des MTV Wolfenbüttel für die anstehende Oberliga-Restrunde abgeschlossen. Während mit Francis Mbassi zuletzt noch ein Neuzugang verpflichtet wurde, haben Antonio Diana und Marvin Oktay den Verein verlassen. Darüber hinaus gibt es eine personelle Veränderung, die sportlich kein klassischer Abgang ist, aber Auswirkungen auf den Trainingsalltag hat: Janosch-Paul Bauer wird vorerst wieder bei der zweiten Mannschaft mittrainieren.

Der Offensivspieler war in der Hinserie eine tragende Figur des MTV Wolfenbüttel II. Mit 15 Treffern hatte Bauer maßgeblichen Anteil daran, dass das Team von Ex-Trainer Murat Güzel die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Staffel 3 feiern konnte. Hochzug in die Erste als Anerkennung

Die starken Leistungen blieben auch Deniz Dogan nicht verborgen. Der Trainer der Oberliga-Mannschaft, der Bauer bereits aus gemeinsamen Zeiten in der U19 von Eintracht Braunschweig sowie aus früheren Landesliga-Spielzeiten beim MTV kennt, lobte den Angreifer als „Strafraumspieler, der mit viel Herz spielt und im Sechzehner unberechenbar ist“. Mitte November zog Dogan den torgefährlichen Offensivspieler daraufhin in den Oberliga-Kader hoch. Sein Saisondebüt in der Oberliga feierte Bauer in der Jahresabschluss-Partie beim Lüneburger Sport-Klub Hansa, als er beim 1:1 in der 59. Minute für Maximilian Moslener eingewechselt wurde.