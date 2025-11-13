„Ich bin froh, dass ich dem Fußball noch eine Chance gegeben habe"

FuPa: Dennis, Glückwunsch zum überragenden 9:0-Erfolg gegen Stammheim! Mit sechs Toren und zwei Vorlagen warst du der Mann des Spiels – hattest du schon einmal so ein Spiel in deiner Karriere?



Dennis Klose: Ich glaube tatsächlich nicht (lacht). Vielleicht mal in der Jugend. Das Wichtigste ist aber, dass wir gewonnen haben! Da ich in Stammheim wohne, war das natürlich etwas Besonderes. Ich hatte in dieser Saison bislang viel Pech – auch mit dem Aluminium. Gegen Stammheim hat fast alles geklappt - So kann es jetzt gerne weitergehen.



FuPa: Der SSV Zuffenhausen steht aktuell mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld. Was ist euer Saisonziel – schaut ihr eher nach oben oder wollt ihr einfach konstant punkten?



Dennis Klose: Wir möchten so viele Punkte wie möglich sammeln und dann schauen, wie die Tabellensituation zur Rückrunde aussieht. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können wir vielleicht noch oben angreifen – das Potenzial haben wir auf jeden Fall!



FuPa: Wie bewertest du eure bisherige Saisonleistung? Was läuft aktuell besonders gut im Team, und wo seht ihr noch Verbesserungspotenzial?



Dennis Klose: Wir hatten einen schwierigen Saisonstart mit viel Unruhe. Durch den Trainerwechsel haben sich die Probleme wie in Luft aufgelöst, und jetzt ziehen alle an einem Strang. So einfach kann Fußball manchmal sein. Wer weiß, wo wir stehen würden, wenn das früher passiert wäre.



FuPa: Du hast bereits in dieser Saison 8 Tore in 7 Spielen erzielt – wie viele Treffer hast du dir persönlich für die Spielzeit vorgenommen?



Dennis Klose: Die Unruhe zu Beginn der Saison ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich hatte keinen optimalen Start, fühle mich jetzt aber immer besser. Eine feste Zahl habe ich mir nicht vorgenommen. Ich hoffe einfach, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen – und wenn ich mit Toren helfen kann, freue ich mich natürlich.



FuPa: In den letzten Jahren warst du bei verschiedenen Vereinen aktiv, u.a. beim PSV Stuttgart oder der Sportvg Feuerbach. Was hat dich dazu bewogen, wieder zum SSV Zuffenhausen zurückzukehren?



Dennis Klose: Nach meinem zweiten Kreuzbandriss und über zwei Jahren Pause hatte ich eigentlich schon mit dem Fußball abgeschlossen. Damian Nagler konnte mich dann vom PSV überzeugen und ich hatte eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit dort! Im letzten Winter ergab sich dann die Möglichkeit zur Rückkehr zum SSV – und es hat einfach gepasst. Ich bin aktuell sehr glücklich hier.



FuPa: Wie würdest du deinen Spielstil selbst beschreiben? Bist du eher der klassische Strafraumstürmer, oder suchst du auch gerne das Kombinationsspiel außerhalb des Sechzehners?



Dennis Klose: Eigentlich bin ich gar kein Stürmer. Ich würde mich eher als klassischen Zehner bezeichnen: Torgefährlich, kreativ – und vielleicht ein bisschen lauffaul (lacht). Ich möchte das gegnerische Tor gerne vor mir haben und dann mit schnellen Kombinationen in die gefährliche Zone kommen.



FuPa: Wie sieht dein Alltag neben dem Fußball aus? Was machst du beruflich und wie bringst du Job und Fußball unter einen Hut?



Dennis Klose: Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit und als Sportredakteur. Meist lässt sich das gut mit dem Fußball verbinden – auch wenn ich hin und wieder mal ein Training aussetzen muss.



FuPa: Und wenn du mal nicht auf dem Platz stehst – wie verbringst du deine Freizeit? Hast du Hobbys oder Interessen abseits des Fußballs?



Dennis Klose: In meiner Freizeit verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Freundin und unserem Hund. Ansonsten dreht sich in meinem Leben fast alles um Sport – vor allem Fußball, NFL, Tennis, Darts und Formel 1.



FuPa: Der SSV Zuffenhausen teilt sich die Punkte mit Teams wie TV89 Zuffenhausen und TSV Weilimdorf II. Was braucht es, um den nächsten Schritt zu machen und oben anzugreifen?



Dennis Klose: Wir müssen einfach so weitermachen! Den TV Zuffenhausen haben wir vor zwei Wochen klar geschlagen – da sieht man, welches Potenzial wirklich in uns steckt. Am Sonntag wollen wir gegen den TSV Weilimdorf II nachlegen und in der Tabelle vorbeiziehen.



FuPa: Zum Abschluss: Welche persönlichen und sportlichen Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesteckt? Denkst du noch einmal an einen Wechsel in eine höhere Liga?



Dennis Klose: Ich blicke auf eine wirklich schöne Fußballzeit zurück. Von der Kreisliga A bis hin zur Landesliga habe ich alles mitgenommen. Mit meinen jetzt 30 Jahren habe ich eigentlich keine großen Wechselambitionen mehr, aber man weiß ja nie. Ich könnte mir gut vorstellen, in Zukunft als Trainer aktiv zu werden – das ist aber noch Zukunftsmusik.