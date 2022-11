„Ich bin froh, dass Fußballpause ist“: WM-Vorfreude bei Amateurtrainern bleibt aus Umfrage unter Landkreis-Trainern:

Landkreis – Korrupte FIFA, WM im Winter, homophobe Gastgeber: Vor dem Start des Turniers in Katar ist die Stimmung bei den Fußballern im Landkreis nahe am Gefrierpunkt. Manch Trainer weiß nicht einmal, wann genau es losgeht. Eine Reise durch den Landkreis, der so gar nicht bereit ist für diese Weltmeisterschaft.

Vor WM in Kater: Wilde Partys und Autokorsos? „Keiner hat gesagt, dass er sich freut“

Im Landkreis Weilheim-Schongau leben etwa 136 000 Menschen. Zu den schwierigsten Aufgaben dieser Tage gehört, unter ihnen einen mit flammender Begeisterung zu finden für den Volkssport der Deutschen, den Fußball, und die anstehende Weltmeisterschaft in Katar. Da wäre Jürgen Feistl, Trainer der SG Hungerbach, einem erfolgreichen A-Klassisten, da sollte doch ein wenig Vorfreude aufzuspüren sein. Anruf beim Jimmy, wie ihn alle nennen. Der sagt: „Ich hab’ erst mal nachschauen müssen, wann es überhaupt losgeht.“ Nach Vorfreude klingt das nicht. Kommenden Sonntag (17 Uhr) eröffnen die beiden Fußball-Großmächte Katar und Ecuador das Turnier im Wüstenwinter. Feistls Kommentar dazu: „Totaler Käse.“ Er hat sich zuletzt unter seinen Fußballern umgehört, was die denn von der WM 2022 halten. „Keiner hat gesagt, dass er sich freut.“ Fußballer, die sich nicht auf eine Fußball-Weltmeisterschaft freuen – das ist keine Anomalie sondern in diesem Jahr die Realität.

Vielleicht muss man an dieser Stelle erinnern, wie WM-Sommer in Deutschland früher aussahen. Jürgen Feistl erinnert sich an Partys in Garagen, Biergärten und dem Sportheim. Fabian Melzer, Trainer des Kreisligisten TSV Peiting, weiß noch, wie er in seinen Studienjahren praktisch vier Wochen hauptberuflich Fußballfan war. Pollings Trainer Hans-Georg Huber überzeugte seinen Chef diverse Male davon, früher mit der Arbeit aufzuhören, weil mehr oder weniger wichtige Spiele anstanden. Fußball-WM in Deutschland war ein Mix aus Volksfest, Malle-Urlaub und Smalltalk von 80 Millionen Hobby-Bundestrainern und -trainerinnen. Ein bisschen Anarchie mit Schwarz-Rot-Gold-Fähnchen, Autokorso und ganz viel Bier.

Für Moral keinen Platz mehr im Fußball? „Als Mensch kann man das System nicht unterstützen“

Durchs Internet sausten diese Woche die traurigen Ansichten von vollgepackten Regalen mit Fanartikeln, die niemand will und schon gar niemand anzieht. Wenn schon einer wie Hansi Huber sagt, „ich bin froh, dass Fußballpause ist“, weiß man, dass dieses Turnier zum falschen Zeitpunkt steigt. „Eine WM im Winter ist nichts“, sagt Christopher Resch vom SV Kinsau. Früher hat die Landjugend im Dorf für Public Viewing gesorgt. Nicht einmal das gibt’s heuer. Wie soll man sich das auch vorstellen: Fernsehschirme am Glühweinstand?