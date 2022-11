„Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist“ - TSV Neuried überwintert auf direktem Abstiegsplatz TSVN seit neun Spielen sieglos

Nach dem Rückschlag wirkte Neuried etwas von der Rolle. Aubinger Chancen häuften sich. Zunächst kam Hans Haderecker zweimal gefährlich zum Abschluss (10., 11.), dann Arin Shamolli (20., 24.). Fünf Minuten vor der Pause traf Savvas aus kurzer Distanz nur den Pfosten, anschließend klärte die Neurieder Hintermannschaft in höchster Not. Immerhin zwei Chancen erspielte sich Neuried, doch erst schoss Jacob Lechner über das Tor (13.), Maximilian Schwahn daneben (38.).

Nach dem Seitenwechsel kam die Heimmannschaft etwas besser ins Spiel, die größeren Chancen hatten aber weiterhin die Aubinger. Erst in der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Ausgleich, doch bis auf einen gefährlichen Kopfball von Schwahn wurde SVA-Keeper Alexander Ladich nicht mehr ernsthaft gefordert.

Während die Gäste sich nun mit einem recht beruhigenden Polster auf die Abstiegszone in die Winterpause verabschieden, werden die Neurieder in den kommenden Monaten nur ungern auf die Tabelle schauen. Da Tabellennachbar SC Unterpfaffenhofen-Germering zeitgleich den FC Neuhadern mit 2:0 besiegte, sind die Grün-Weißen mit 16 Punkten nach 18 Spielen erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Nach gutem Start konnten sie nur eines der vergangenen 14 Spiele gewinnen. „Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist“, gab Hrgovic ehrlich zu. Er kündigte an: „Wir können so nicht weitermachen. Dass sich etwas ändern muss, ist offensichtlich.“ (Tobias Empl)

TSV Neuried – SV Aubing 0:1 (0:1)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren, Kaspar, Wippert (46. Mahmud), Maier, Nowack, R.Pösl (71. Vrbica), Matovic (46. M.Kriebel), Lechner (89. Meisenberger), Schwahn

SV Aubing: Ladich; Bulut, Pasternak (C), Graml, Hösch (64. Djobo), Jukic (46. Streun), Haderecker, Medjessiribi (71. Strahonja), Savvas (81. Budja), Shamolli, Koller (56. Tortora) Tor: 0:1 Savvas (8.)