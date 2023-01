„Ich bin fit und dafür da, zu spielen“ - 1860-Neuzugang Holzhauser will im Sommer etwas feiern Schon Startelf gegen Mannheim?

„Am Donnerstag und Freitag hat es eigentlich schon ziemlich gut ausgeschaut mit dem Wechsel. Dann war es überraschend, dass ich am Sonntag doch noch für Leuven gespielt habe. Aber ich bin Profi, habe mich trotzdem darauf vorbereitet und auch ein gutes Spiel gemacht. Seit Montag war dann alles klar und gestern ging schon mein Flug nach München. Das ist auch irgendwie alles Part of the Business“, erklärte er den Ablauf der letzten Tage aus seiner Sicht.

München – Das Beste kommt zum Schluss – als letzter Löwenspieler betrat der frisch gebackene Neuzugang Raphael Holzhauser am Dienstagvormittag den Einserplatz an der Grünwalder Straße 114. Im Laufschritt trabte er an den wartenden Journalisten vorbei. Erst am Morgen war sein Vertrag nach langem Hin und Her endgültig mit Geschäftsführer Günther Gorenzel fixiert worden.

„Es geht jetzt erstmal darum, die Mannschaft richtig kennenzulernen und so viele Gespräche wie möglich mit den Jungs und dem Trainerteam zu führen“, seine Prioritäten für die nächsten Stunden und Tage. Auch auf dem Trainingsplatz war dies sofort zu erkennen. Holzhauser führte zwischen den Einheiten ein längeres Einzelgespräch mit Coach Michael Köllner.

Ex-Austria-Kapitän Raphael Holzhauser: „Kann gut mit Druck umgehen“

Holzhauser der schon bei seinen vorherigen Stationen als Führungsspieler und Lautsprecher bekannt war, zeigte schon beim ersten Trainingsspiel, dass er auch bei den Löwen Verantwortung übernehmen möchte. Lautstark gab er seinen Mitspielern Kommandos. „Ich war mit 21 Jahren Kapitän von Austria Wien. Ich denke, ich kann mit Druck gut umgehen und bin, was das betrifft, ziemlich ruhig.“

Neuzugang Holzhauser ist topfit - Startelfeinsatz in Mannheim?

Besonders wichtig für den TSV 1860 drei Tage vor dem Wiederauftakt in Mannheim: Holzhauser steht voll im Saft und kann den Löwen sofort weiterhelfen. „Wir waren schon im Dezember im Trainingslager. Jetzt habe ich auch schon drei Spiele in den Beinen. Ich bin fit und dafür da, zu spielen“, zeigte sich der Neuzugang über seine aktuelle Form optimistisch. Gut möglich also, dass Holzhauser bereits beim Waldhof am Samstag in der Startelf von Michael Köllner steht.

Abschließend richtete Holzhauser eine Kampfansage an die Konkurrenz der dritten Liga: „Ich will 1860 helfen, wieder in die zweite Liga zu kommen. Das Ziel ist, dass wir im Sommer was zu feiern haben.“ (Kilian Drexl)