"Ich bin etwas sprachlos": TuS Holzkirchen fällt auf Relegationsplatz

Der TuS Holzkirchen verliert 1:3 in Zorneding und fällt in der Bezirksliga Ost auf einen Relegationsplatz zurück.

Der TuS Holzkirchen taumelt dem Saisonende entgegen. Auch im ausgerufenen Endspiel hatten die Grün-Weißen das Nachsehen und mussten nach umkämpften 90 Minuten ein 1:3 einstecken – die dritte Niederlage in Serie. „Das ist ganz, ganz bitter für die Jungs heute“, meint ein sichtlich frustrierter Trainer Sven Teichmann. „Ich bin etwas sprachlos, vom Spiel her sieht das ganz okay aus, was wir machen, aber bei uns fehlt einfach die letzte Konsequenz.“

Das wichtige Spiel begann für die Holzkirchner eigentlich gut. Sie hatten mehr Ballkontrolle und erarbeiteten sich einige Gelegenheiten. „Ich finde, dass wir die Partie im ersten Durchgang wirklich gut im Griff hatten“, bestätigt Teichmann. „Aber wir schaffen es einfach nicht, das erste Tor zu machen.“ Ein Qualitätsproblem, das sich konstant durch die Saison nach dem Abstieg aus der Landesliga zieht. Die wohl beste Chance vergab Tim Feldbrach: Emil Albrecht war bis zur Grundlinie durchgebrochen, den Rückpass ins Zentrum brachte der Angreifer aber nicht im Netz unter. Kurze Zeit später aber der Nackenschlag: Holzkirchen verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, anschließend stand der Abwehrverbund offen und Zorneding markierte in Person von Luis Mikusch nach einer knappen halben Stunde das 1:0.

In der Pause reagierte der TuS. Drilon Shukaj kam für Albrecht. „Der hat gleich mächtig Alarm gemacht“, findet Teichmann. Den Treffer machten aber andere. Nämlich Zorneding. Erneut Mikusch traf zum 2:0. Doch der TuS steckte nicht auf: Nach einer knappen Stunde verkürzte Özgül aus dem Gestochere auf 1:2. Doch zu einem Punktgewinn reichte es nicht mehr. Nicht zuletzt, weil Eckl seinen Gegenspieler wenig später im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Knöcklein zum 3:1-Endstand.

Durch diese bittere Niederlage rutscht der TuS auf Rang zwölf – den ersten Abstiegsrelegationsplatz. Zwar verlor Altenerding mit 0:1 gegen Töging und ist somit punktgleich mit Holzkirchen und Bad Endorf. Am letzten Spieltag zu Hause gegen Siegsdorf steht für den TuS damit alles auf dem Spiel. „Wir müssen noch einmal alles reinhauen und alles versuchen“, betont Teichmann. „Aber es wird schwer.“ Es liegt eine große Spannung in der Luft, ehe es am kommenden Samstag an der Haidstraße darum geht, die drohende Abstiegsrelegation doch noch zu vermeiden. Und damit auch den möglichen zweiten Abstieg in Folge.