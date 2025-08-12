Der heute 22-jährige Außenangreifer war aus dem SV Martinshöhe hervorgegangen. Dort weckte er aufgrund konstant guter Leistungen das Interesse des 1. FC Kaiserslautern und spielte von der U9 bis zur U12 auf den Betze. "Es war eine sehr schöne Zeit. Wir waren aber sehr oft auf nationalen Turnieren - wie beispielsweise in Köln und Dortmund - unterwegs. Und irgendwann ist mir dieser Aufwand einfach zu groß geworden", sagt Gilcher.

Es folgte dann sein Wechsel zum FC Homburg, wo er auch die vergangenen elf Jahre verbrachte - mit einer kleinen Unterbrechung: Vor der letzten Spielzeit hatte sich Gilcher dem Oberligisten FK Pirmasens angeschlossen. "Ich hatte dort aber schnell gemerkt, dass mir der zeitliche Aufwand in Kombination mit meinem Job zu groß ist - und bin dann bereits nach zwei Wochen wieder zur Homburger U23 zurückgewechselt", berichtet Gilcher. Er wohnt in Langwieden (bei Bruchmühlbach-Miesau) und arbeitet in Ramstein in einem Altenheim in der Hauswirtschaft. In Homburg war er zwischenzeitlich mit einem Profivertrag ausgestattet worden, doch der Durchbruch blieb trotz einiger Einsätze bei der Regionalliga-Mannschaft aus. Nachdem Gilcher zwei Jahre lang nur auf die Karte Fußball gesetzt hatte, verfolgte er anschließend seinen Plan B - und fühlt sich nun in seinem Job sowie dem Feierabendtraining beim FSV Jägersburg sehr wohl. "Ich bin ein sehr familiärer Mensch. Und da der FSV Jägersburg ein sehr familiär geführter Verein ist, passt dies sehr gut zusammen", betont der Offensivakteur. Bei den Nordhomburgern durfte er bislang stets von Beginn an ran und hat auch bereits einen Pflichtspieltreffer erzielt. Auf dem Weg zum Ziel, möglichst bis zum Saisonende ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen zu können, empfangen die Lila-Weißen an diesem Freitag um 19 Uhr den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken II.