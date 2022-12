»Ich bin ein Gerechtigkeits-Fanatiker« Nicole Seidl, die sportliche Leiterin des FC Kosova Regensburg, spricht über Probleme mit Zuschauern und äußert Zukunftswünsche

Als einzige Deutsche bei einem albanischen Fußballverein, das ist im ersten Moment außergewöhnlich. Wie kamst Du zum FC Kosova Regensburg?

Nicole Seidl (43): Damals, vor drei Jahren, meinten ein paar Zuschauer, ein wenig herumpöbeln und in die rassistische Schiene gehen zu müssen. Irgendwann habe ich mich vor sie gestellt und gesagt, dass es reicht. Den Jungs von Kosova habe ich gesagt, dass sie besser Fußball spielen können als andere, was nicht jeder verkraften könne – zeigt es ihnen auf dem Platz und lasst sie einfach außen vor. So habe ich gestartet und das versuche ich immer noch beizubehalten. Es funktioniert nicht immer, manchmal kann man über Provokationen nicht hinweg schauen. Wenn man die ganze Zeit beleidigt wird oder aufgrund der Nationalität in eine Schublade gesteckt wird, platzt man irgendwann einfach. Manche haben nur aufgrund der Nationalität oder dem Aussehen Vorurteile. Das finde ich nicht richtig. Ich bin ein Gerechtigkeits-Fanatiker (lacht).





Du sprichst es an: Diskriminierung, Vorurteile, Beleidigungen auf und abseits des Platzes – früher und mittlerweile beim FC Kosova hast Du schon zahlreiche unschöne Szenen miterlebt...

Auch bei Spielen ohne Kosova-Bezug ist es mir schon oft passiert, dass das ein oder andere Wort gefallen ist, gerade wenn sich ältere Herren – oder auch Damen – im Ton vergreifen. Oft ist Alkohol dabei eine große Sache. Der ein oder andere Spieler kann es dann halt nicht mehr hören. Es kann schon auf die Psyche gehen. Wenn ich es vier, fünf Spiele hintereinander höre, ticke ich halt irgendwann aus. Und wenn man sich mal dagegen wehrt, ist man der Schuldige. Leider ist es Tatsache, dass du in unteren Ligen auch nicht die Qualität an Schiedsrichtern hast, welche dagegen eingreifen. Sie bekommen es oft selbst nicht mit. Was ja ganz klar und nicht machbar ist.





Wie könnte man dem Angesprochenen entgegenwirken?

Ich würde mir wünschen, dass manche Schiedsrichter mal eine kurze Spielunterbrechung machen und sich beide Seiten anhören.





Pöbeleien neben dem Spielfeld sind ja nichts Neues, ganz im Gegenteil. So etwas gehört ja irgendwie seit jeher zum Amateurfußball dazu. Ab wann ist für Dich die Grenze erreicht und überschritten?

Wenn die Zuschauer untereinander diskutieren und sich anpöbeln, juckt es den Spieler wenig. Das haben auch meine Spieler inzwischen gelernt, dass sie das von Außen nicht interessiert. Aber wenn die Zuschauer anfangen, die Spieler richtig anzugreifen, ist es bei mir vorbei. Das geht gar nicht. Wir haben es bei Kosova schon erlebt, dass unserem Torwart Glasflaschen an den Kopf geworfen worden sind.



Ich bin dafür, dass man in solch einem Moment geschlossen als Mannschaft den Platz verlassen darf und dann nicht vom BFV bestraft werden sollte, weil man ja eigentlich eine Konfliktsituation löst. Stattdessen wird in dem Moment der Verein bestraft und bekommt eine Strafe wegen Spielabbruches.





Natürlich ist ein Spielabbruch immer der „worst case“.

Wie gesagt bin ich natürlich nicht per se für Spielabbruch. Konfliktlösung an erster Stelle, ehe es abzuwägen gilt, ob es noch möglich ist, das Spiel fortzusetzen. Wenn es nicht mehr machbar ist, sollte der Verein nicht gestraft werden, weil der Spielabbruch eben aufgrund einer Konfliktlösung stattgefunden hat. Oder kann man in Ruhe weiterspielen, wenn man bestimmte Personen des Platzes verweist? Es kommt immer ganz auf die Situation an. Da würde ich mir mehr Unterstützung vom BFV wünschen.





Was sind Deine Wünsche für die Zukunft, speziell was ausländische Fußballvereine in Deutschland anbetrifft?

Mein Wunschgedanke ist, dass die Menschen einfach mal umdenken. Gerade bei Jugendspielen erlebe ich es oft, dass ältere Herren ein paar Bierchen trinken, aber lasst doch die Jugend einfach spielen. Die Jungs brauchen sich nicht beleidigen lassen. Du weißt nicht, was du in einem 15-Jährigen, der vielleicht nach Deutschland geflüchtet ist, anrichtest, indem du ihm Beleidigungen an den Kopf knallst. Die älteren Herren sowie die Schiedsrichter sollten sich einfach mal mit unseren älteren Herren zusammensetzen. Zum Beispiel vor dem Spiel kurz. Dann würden sie merken, wie viele Gemeinsamkeiten sie eigentlich haben. Schon wäre die ganze Situation gelockert.



In Niederbayern schaut jeder Schiedsrichter darüber hinweg, er lässt den da draußen reden. Aber wenn ein Spieler beleidigt wird, greifen die Schiedsrichter ein und sagen „Auf Wiedersehen“. Das ist der feine Unterschied. Schade, dass es komischerweise in Niederbayern funktioniert und in der Oberpfalz nicht so. Das würde ich mir beispielsweise in Regensburg auch wünschen. Denn dann wäre es viel mehr ein Miteinander als dauernd dieses Gegeneinander. Ich glaube, dass es nicht unbedingt auf Kosova zu münzen ist, sondern allgemein.





Abschließend doch noch zum Sportlichen: Lasst Ihr Euch die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd noch nehmen?

Das Ziel ist natürlich, oben mitzuspielen. Darüber gibt es keine Diskussion. Der Aufstieg selber war nicht das Ziel, aber er ist zum Greifen nah. Und wenn wir den Aufstieg schaffen sollten, was sich die Jungs dann hart erspielt hätten, werden sie ihn wahrscheinlich auch wahrnehmen.





Das Interview führte Florian Würthele.