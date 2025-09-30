„Ich bin ein fester Bestandteil dieser tollen Mannschaft“

Sie ist Teammanagerin, Spielerin und Herzblut-Fußballerin: Gina Noack ist eine Ausnahmeerscheinung im Niederlausitzer Fußball. Die 30-Jährige spielt als Frau im Männerteam des TSV Hertha Hornow, das aktuell in der 1. Kreisklasse auf Rang fünf steht. Im Interview spricht sie über ihren ungewöhnlichen Weg, ihre Aufgaben als Teammanagerin, die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball und warum sie sich im Verein seit über zehn Jahren zu Hause fühlt.

FuPa: Frau Noack, wie fühlt es sich für Sie an, als Frau in einem Männerteam zu spielen – sowohl sportlich als auch menschlich? Gina Noack: In einem Männerteam mitzuspielen, fühlt sich nicht anders an, als wenn ich mit Frauen spiele. Aufgeregt bin ich vor jedem Spiel, an dem ich aktiv mitspiele. Ich habe schon immer lieber mit Männern zusammen gespielt oder trainiert, da ich von ihnen im Spiel angewiesen werde und so aus der Praxis heraus viel mehr lernen konnte. In meinen Anfängen trainierte meine Frauenmannschaft oft gemeinsam mit der Ü50-Mannschaft bei Blau-Weiß 07 Spremberg. Hier begann auch meine sportliche Karriere.

FuPa: Welche Aufgaben übernehmen Sie als Teammanagerin beim TSV Hertha Hornow konkret? Gina Noack: Vor dem Spiel mische ich mich gerne mal ein, wenn die Aufstellung besprochen wird. Gemeinsam mit Kai Noack betreue ich die Social-Media-Accounts unseres Vereins. Am Spieltag halte ich unsere Fans via Instagram auf dem Laufenden, versorge verletzte Spieler auf dem Platz, stehe mit der Kamera am Spielfeldrand und bei Heimspielen kassiere ich in der ersten Halbzeit den Eintritt zusammen mit meiner Freundin. Wenn Not am Mann oder an der Frau ist, stehe ich auch mal am Grill.

FuPa: Haben Sie früher auch einmal in einer Frauenmannschaft gespielt, oder war für Sie von Anfang an klar, dass Sie im Männerfußball aktiv sein möchten? Gina Noack: Ich bin im Frauenfußball bei der SG Spremberg gemeldet. Ich habe mich dort allerdings zurückgezogen, da sich mein Hauptfokus auf die Männermannschaft des TSV Hertha Hornow gelegt hat.

FuPa: Wie schaffen Sie es, die Rolle als Teammanagerin mit Ihrer aktiven Rolle auf dem Platz zu vereinen?

Gina Noack: Ich kümmere mich gerne um die Aufgaben im Hintergrund, die im Spielbetrieb genauso wichtig sind wie die Spieler auf dem Platz. Ich möchte, dass zuerst meine Teamkollegen in der Aufstellung bedacht werden und ihre Einsätze erhalten. Als Auswechselspielerin bin ich dennoch immer einsatzbereit, vor allem wenn es aufgrund der Anzahl der für den Spieltag gemeldeten Spieler notwendig ist.

FuPa: Sie stehen mit dem TSV Hertha Hornow derzeit auf dem 5. Tabellenplatz – welche sportlichen Ziele verfolgen Sie persönlich und welche mit dem Team?

Gina Noack: Meine persönlichen Ziele habe ich bereits erreicht. Ich bin ein fester Bestandteil dieser tollen Mannschaft. Sportlich möchte ich mich mehr einbringen. In der 1. Kreisklasse haben wir den Vorteil der Wiedereinwechselung. So werden vielleicht aus drei Spielminuten auch mal zehn Minuten Spielzeit. Unsere sportlichen Ziele als Mannschaft sind klar definiert. Wir haben uns nach dem Abstieg aus der Kreisliga neu aufgestellt. Ziel ist es, eine Basis aufzubauen, um sich ganz bald im oberen Drittel der 1. Kreisklasse zu etablieren.

FuPa: Seit wann sind Sie Teil des Vereins, und wie hat sich Ihre Rolle in dieser Zeit entwickelt?

Gina Noack: Ich würde sagen, seit mehr als zehn Jahren bin ich auf alle Fälle im Verein – anfänglich als Fan, nun als Teil der Mannschaft. Durch meinen Cousin Kai Noack, der viele Jahre als Trainer fungierte, bin ich damals nach Hornow gekommen. Durch ihn haben sich Freundschaften aus dem Team heraus entwickelt. Da ich bei fast jedem Spiel dabei war bzw. bin, habe ich nach und nach Aufgaben im Verein und dann in der Mannschaft übernommen.

FuPa: Welche Unterschiede nehmen Sie zwischen Frauenfußball und Männerfußball wahr – sei es im Training, im Spieltempo oder auch in der Atmosphäre?

Gina Noack: Wie ich anfangs schon erwähnt habe, spiele ich tatsächlich lieber mit Männern zusammen. Hier findet man eher die Charaktere, die andere Spieler auf dem Platz anleiten und motivieren. Klar ist das Tempo ein anderes. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir im Fußballkreis bei den Frauen im Kleinfeldmodus spielen. Es ist schon ein erheblicher Unterschied, dann auf Großfeld umzusteigen – zum Beispiel die Abseitsregeln einzuhalten. Bei der Atmosphäre finde ich keine Unterschiede. In meinem Frauenteam halten wir egal ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage immer zusammen. Wir sitzen nach dem Spiel, tauschen uns aus und der eventuelle Frust ist vergessen. Ähnlich ist es auch im Männerbereich. Wir halten als Team zusammen und motivieren uns gegenseitig, auch bereits vor den Spielen per WhatsApp.

FuPa: Haben Sie beim TSV Hertha Hornow eine eigene Umkleidekabine oder wie wird diese praktische Frage gelöst?

Gina Noack: Da wir ein recht kleiner Verein sind, kann eine eigene Kabine nicht gestellt werden. Ich ziehe mich meist um, wenn die Männer die Kabine verlassen haben. Nach dem Spiel warte ich, bis sie fertig sind. Sie verlassen dann die Kabine und ich kann mich umziehen. Wenn es gar nicht anders möglich ist, ziehe ich mich auch mal auf der Toilette um oder fahre im Trikot nach Hause. Mir macht das absolut nichts aus, ich reagiere da flexibel auf die jeweilige Situation.

FuPa: Wie reagieren Ihre Mitspieler und auch gegnerische Mannschaften darauf, dass Sie als Frau in einem Männerteam auflaufen?

Gina Noack: Ich erlebe in meinem Team einen 100-prozentigen Rückhalt und kann mich immer auf sie verlassen. Vor allem unser Trainergespann fördert mich und motiviert mich immer wieder, aktiv mitzumachen. Von unseren Fans bekomme ich auch viel positives Feedback. Ich bin im vergangenen Jahr in der Kreisliga erstmals aufgelaufen. Meine Einwechslungen wurden durch den einen oder anderen Trainer oder Spieler der gegnerischen Mannschaft zunächst mal beim Schiedsrichter reklamiert, da diese Regelung neu war. Einige wussten einfach nicht, dass dies regelkonform ist. In der Kreisliga habe ich mich aber sehr wohl gefühlt, da die Akzeptanz bei den Gegnern gegeben war. In Testspielen vor der Saison musste ich mir leider von einigen Fans einer gegnerischen Mannschaft unangebrachte Sprüche anhören. Die lächle ich dann einfach weg. In anderen Mannschaften im Fußballkreis ist es leider bereits vorgekommen, dass Frauen im Männerbereich nicht akzeptiert werden, daher bin ich umso glücklicher mit meinem Team.

FuPa: Wie viele Tore konnten Sie bislang für den TSV Hertha Hornow erzielen, und gibt es vielleicht einen Treffer, an den Sie sich besonders gerne erinnern?

Gina Noack: Einen Treffer konnte ich bisher nur mit der Wahl meiner Mannschaft erzielen. Da bleibe ich aber dran. Ein Ereignis aus dem vergangenen Jahr ist mir aber im Gedächtnis geblieben. Ein sportlicher Gegner war sich bereits vor dem Spiel sicher, dass er die drei Punkte mit nach Hause nimmt. So war auch deren Auftreten im Spiel. Nach 90 Minuten stand es aber 2:1 für Hertha Hornow. Zu allem Überfluss für unseren Gegner wurde ich dann eingewechselt. Sie kannten die Regelung nicht, dass Frauen im Männerbereich mitspielen dürfen, und ich glaube, sie empfanden es als reine Schikane.

FuPa: Welche Hobbys haben Sie außer Fußball?

Gina Noack: Ich engagiere mich auch noch in anderen Bereichen, die den Fußball betreffen. Ich übe im Fußballkreis Niederlausitz die Position der Staffelleiterin der Kreisliga Männer und der Kreisliga Frauen aus und kann so auch im Hintergrund den Spielbetrieb mit organisieren. In meinem Heimatdorf Weskow leite ich den Jugendklub und bin aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

FuPa: Was machen Sie beruflich?

Gina Noack: Ich arbeite als Sachbearbeiterin bei der Stadtverwaltung Spremberg. Ich bin für die gesamte Stadtreinigung einschließlich des Winterdienstes zuständig.