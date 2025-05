"Ich bin ehrlich, anfangs dachte ich, es sei ein Scherz"

FuPa: Frau Domann, Sie übernehmen den SC Spremberg in einer heiklen Phase - was hat Sie dazu bewogen, sich dieser Herausforderung zu stellen?

FuPa: Der SC Spremberg steht mit nur 23 Punkten aus 24 Spielen in der abstiegsgefährdeten Zone – was sind Ihre sportlichen Ziele für die verbleibenden sechs Partien?

Sarah Domann: Das Ziel lautet Klassenerhalt, seit Minute eins! Aber ich habe keinerlei Zweifel daran, dass wir das packen! Die letzten Spiele machen Mut – ich verlange fußballerische Lösungen und absoluten Einsatz. Die Jungs können die Situation einordnen, kennen das Ziel und hauen sich rein. Der Verein steht im Moment über allem.

FuPa: Wo haben Sie selbst aktiv Fußball gespielt, und wie beeinflusst Ihre eigene Karriere Ihre Arbeit an der Seitenlinie?

Sarah Domann: Ich verbrachte meine ersten Jahre im Nachwuchs beim SC Spremberg. Für die E-Jugend und D-Jugend durfte ich das Trikot des FC Energie Cottbus tragen. Zur siebten Klasse ging es dann für nach Potsdam auf die Sportschule. Nach vier Jahren endete meine Zeit bei Turbine Potsdam und ich bekam ein Angebot aus der zweiten Liga vom Magdeburger FFC. Verletzungsbedingt musste ich meine „Karriere“ nach einem halben Jahr dort beenden und verließ die Sportschule Richtung Heimat. Mit etwas Abstand versuchte ich in der hier regionalen Frauen-Kreisliga mein Glück beim SV Wacker Ströbitz und dem Spremberger SV, aber nach unzähligen Verletzungen hing ich die Schuhe an den Nagel.

Meine Erfahrungen prägen meinen eigenen Trainerstil. Ich durfte viele unterschiedliche Trainertypen kennenlernen. Rückblickend waren meine besten Trainer die, die authentisch und menschlich waren. Die Liebe zum Fußball und zur Aufgabe sollte spürbar sein, das kann man auch nicht erzwingen, das ist ein Gefühl, welches man vermittelt oder eben nicht.

FuPa: Warum haben Sie sich bewusst dafür entschieden, ein Männer-Team zu übernehmen – in einer Liga, in der es bislang kaum Trainerinnen gibt?

Sarah Domann: Ich suchte ab Sommer 2024 bewusst Abstand zum Fußball, kümmerte mich um mich selbst und genoss die freie Zeit. Das tat gut! Im Januar 2025 besuchte ich eine Weiterbildung vom Fußball-Landesverband Brandenburg, in Lindow – eigentlich nur, um meine B-Lizenz zu verlängern. Doch dieser dreitägige Lehrgang zeigte mir, dass der Fußball für mich nicht ersetzbar ist. Hervorragende Dozenten und andere fußballverrückte TrainerInnen ließen mich ein besonderes Gefühl mitnehmen und waren ein ausschlaggebender Punkt für meine Entscheidung. Ich bin im Moment sehr dankbar, dass ich dieses Traineramt ausführen darf – es ist sehr aufregend und wer weiß was in Zukunft passiert.

FuPa: Wie wurden Sie von der Mannschaft empfangen, und wie gehen Sie mit möglichen Vorbehalten um?

Sarah Domann: Ich kannte 95 Prozent der Spieler schon zuvor und sie machten es mir von Anfang an sehr leicht. Mitte März startete unsere gemeinsame Reise und ich stellte mich mit einer kurzen Präsentation meiner Ideen der Mannschaft vor und seitdem ist der Fahrplan unverändert. Vorbehalte gab es bestimmt, aber davon merke ich innerhalb des Teams nichts. Im Vordergrund sollte immer der Mensch stehen, nicht das Geschlecht.

FuPa: Haben Sie in Ihrem Trainerteam oder Umfeld Unterstützung, oder gehen Sie diese Aufgabe allein an?

Sarah Domann: Mein Bruder Jens unterstützt mich seit dem ersten Tag an der Seitenlinie als Co-Trainer und wir bringen die Saison auch gemeinsam zu Ende. Die Spieler, der Vereinsvorstand, das Trainerteam und die Verantwortlichen der Zweiten Mannschaft sind eine große Stütze und unabdingbar. Es ist ein sehr familiäres Miteinander.

FuPa: Welche taktischen oder mentalen Stellschrauben wollen Sie als Erstes drehen, um den Klassenerhalt noch möglich zu machen?

Sarah Domann: Selbstverständlich spielt der fußballerische Input eine große Rolle, jedoch brauchen wir erst einmal die Grundtugenden. Doch die wichtigste Stellschraube ist die Trainingsbeteiligung. Ich verlange Trainingsbeteiligung, persönliche An- und Abmeldungen und dann ist es wichtig Qualität und Spannung gepaart mit einer Menge Spaß ins Training zu bekommen. Ich versuche das Training immer ansprechend zu gestalten. Möglichst alles mit dem Ball anzubieten, in Wettkämpfen und abwechslungsreich. Das macht am meisten Spaß und die steigende Trainingsbeteiligung in den letzten Wochen spricht für sich.

Die Jungs sind vor einigen Jahren mit einem identischen Kader dritter in dieser Liga geworden und dieses Selbstverständnis muss wieder her! Wir haben gute Typen im Team, sowohl auf als auch neben dem Platz. Fußball passiert viel im Kopf – egal ob in der Kreisliga oder in der Champions League. Es ist nicht nur gegen den Ball treten, da spielen so viele Dinge eine Rolle, die außerhalb des Platzes passieren. Deshalb spielt die Menschlichkeit für mich eine übergeordnete Rolle – das Vermitteln von Empathie und Verständnis, doch im richtigen Moment klare und ehrliche Worte finden. Das gelingt nicht immer und ist auch meinerseits ein Prozess. Ich will mit dem Team und dem Verein weiter wachsen.

FuPa: Blicken wir über die Saison hinaus: Können Sie sich eine langfristige Zusammenarbeit mit dem SC Spremberg vorstellen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit?

Sarah Domann: Die Ligazugehörigkeit wird für mich keine Rolle spielen. Ich habe vergangenen Freitag bestätigt, dass ich gerne weitermachen möchte. Ich freue mich auf das, was kommt!