– Foto: Sascha Drenth

Der SSV Nörten-Hardenberg hat den Auftakt in die Bezirksliga Braunschweig 4 trotz einer starken Vorstellung knapp verloren. Gegen Sparta Göttingen führte Nörten-Hardenberg nach Treffern von Patrick Hebeler und Killian Kurmes zwischenzeitlich mit 2:1. Nach dem Ausgleich kurz nach der Pause fiel die Entscheidung jedoch erst in der 90. Minute zugunsten der Gäste. Für Nörten-Hardenbergs Kapitän Silvan Steinhoff überwog trotz der Niederlage der Stolz auf die eigene Leistung.

„Stolz“ ist dabei das Wort, das Silvan Steinhoff nach dem Schlusspfiff besonders hervorhob. „Ja, ich bin echt stolz auf die Mannschaft.“ Trotz einiger Ausfälle habe der SSV gegen einen aus seiner Sicht sehr starken Gegner eine überzeugende Partie gezeigt. „Wir haben trotz einiger Ausfälle heute ein echt gutes Spiel gezeigt gegen einen sehr guten Gegner, der, glaube ich, auch unter den ersten fünf landen wird.“

Für Silvan Steinhoff war diese erste Hälfte ein wesentlicher Grund für die Zuversicht, die er trotz des späteren Ausgangs aus der Partie mitnahm. „Erste Halbzeit haben wir sehr gut gemacht, haben gut gestanden, waren kompakt, haben immer wieder unsere Umschaltmomente gefunden und dann die Nadelstiche, die wir hatten, dann auch genutzt und haben dann auch dementsprechend doppelt zugeschlagen nochmal vor der Halbzeit.“

In der ersten Halbzeit präsentierte sich Nörten-Hardenberg kompakt und fand immer wieder Möglichkeiten, selbst gefährlich zu werden. Sparta ging zwar durch Vivakaran Paramarajah in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, doch der SSV ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Patrick Hebeler glich in der 23. Minute aus, ehe Killian Kurmes kurz vor der Pause das Spiel sogar drehte.

In der zweiten Hälfte war dann etwas mehr Defensivarbeit angesagt für den SSV.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir weniger Ballbesitz, hatten weniger auch Momente der Entlastung, konnten kaum noch Torchancen kreieren, haben aber auch wenig zugelassen.“ Das Geschehen habe sich zunehmend im Mittelfeld und in der eigenen Hälfte abgespielt, ohne dass Sparta zunächst wirklich zwingend geworden sei.

So schien Nörten-Hardenberg zumindest einen Punkt greifen zu können. Doch in der 90. Minute schlug Sparta noch einmal zu: Robert Zovko erzielte das 3:2. Für den SSV war es ein besonders bitterer Schlusspunkt, weil die Mannschaft über weite Strecken mit großem Einsatz verteidigt hatte.

Silvan Steinhoff fand entsprechend deutliche Worte für die Schlussphase. „Es ist natürlich umso ärgerlicher, dass man trotz so einer aufopferungsvollen Leistung, (kämpferisch vom Einsatz das war alles super, also Lob an die Mannschaft auch nochmal von mir), dass man dann durch so einen bitteren Fehler dann das Gegentor kurz vor Schluss kassiert und dann dementsprechend am Ende mit null Punkten da steht.“

Die Enttäuschung über das späte Gegentor war groß, doch der Kapitän wollte den Blick nicht lange auf den verlorenen Punkten ruhen lassen. „Ist natürlich wahnsinnig bitter, aber wie gesagt, das war trotzdem wieder eine super Partie von uns.“

Stattdessen richtet sich der Blick bereits nach vorn. Silvan Steinhoff sieht in der gezeigten Leistung eine Grundlage für die kommenden Aufgaben und blickt trotz des Fehlstarts positiv auf die nächsten Wochen. „Ich blicke trotzdem positiv auch auf die nächsten Wochen und denke, wenn wir so auftreten, dass wir am Mittwoch auch gegen Rotenberg ein super Spiel abliefern werden und dann dementsprechend auch in die nächste Runde einziehen können.“