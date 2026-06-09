Beim FC Pesch wird es nach dem Rückzug aus der Mittelrheinliga einen großen personellen Umbruch geben. Unter den zahlreichen Abgängen ist auch der langjährige Torhüter Christian Tok – nach einem vollen Jahrzehnt und weit über 120 absolvierten Partien verabschiedet sich Schlussmann von seiner sportlichen Heimat.
Für den 32-jährigen Torspieler markiert der Abschied einen tiefen Einschnitt, der durch die vereinsinternen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit unfreiwillig beschleunigt wurde. Das vorzeitige Ende der Pescher Mittelrheinliga-Ära verhinderte einen feierlichen Abgang auf dem grünen Rasen.
„Es schmerzt natürlich sehr. Nach zehn Jahren ist der FC Pesch für mich mehr als nur ein Verein gewesen – das war Kindheit, Heimat und Familie. Das abrupte Ende durch den Rückzug tut weh, weil man sich einen anderen Abschied gewünscht hätte. Für mich ist das Kapitel FC Pesch aber hoffentlich nur vorübergehend kein Thema mehr. Ich hoffe, auch in Zukunft eine Verbindung zum Verein zu behalten und mich vielleicht irgendwann mal nicht nur als Torwart, sondern auch in einer anderen Rolle einzubringen. Der Verein liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen, und ich bin dankbar für die wunderschöne Zeit“, blickt Tok mit viel Wehmut auf die Zeit beim FCP zurück.
Der Keeper war über ein Jahrzehnt hinweg im Pescher Gehäuse. Wenn Tok auf seine Laufbahn bei Pesch zurückschaut, sticht vor allem der Beginn seines zehnjährigen Engagements hervor. „Was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist der Moment, als ich vor zehn Jahren zurückgewechselt bin. Direkt in der ersten Saison sind wir das erste Mal in die Oberliga aufgestiegen und haben direkt auch den Pokal gewonnen – das war historisch für den FC Pesch. Mindestens genauso wichtig waren aber die Menschen drumherum. Viele sehr, sehr gute Freunde haben mich und den Verein über die Jahre begleitet. Das Menschliche war mir immer wichtiger als alles andere, und es war mir eine Ehre, diese Momente mit ihnen teilen zu können.“
Mit dem Abschied aus Pesch ist die aktive Laufbahn des erfahrenen Torwarts allerdings noch nicht beendet. Trotz des bitteren Endes brennt Tok darauf, seine Handschuhe im Sommer bei einem neuen Verein wieder anzuziehen. Der Routinier weiß genau, was er von seiner kommenden Station erwartet. „Mit 32 fühle ich mich fit und habe noch richtig Bock. Konkretes kann ich aktuell noch nicht sagen, aber ich bin offen. Für mich muss ein neuer Verein vor allem Struktur, Ordnung und Disziplin mitbringen. Ambition, oben mitzuspielen, wäre mir auch lieb. Am Ende muss das Gesamtpaket stimmen.“