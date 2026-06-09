„Ich bin dankbar für die wunderschöne Zeit“ Christian Tok verlässt nach zehn Jahren den FC Pesch und sucht eine neue Herausforderung zwischen den Pfosten. von Andreas Santner · Heute, 07:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schneiders

Beim FC Pesch wird es nach dem Rückzug aus der Mittelrheinliga einen großen personellen Umbruch geben. Unter den zahlreichen Abgängen ist auch der langjährige Torhüter Christian Tok – nach einem vollen Jahrzehnt und weit über 120 absolvierten Partien verabschiedet sich Schlussmann von seiner sportlichen Heimat.

Für den 32-jährigen Torspieler markiert der Abschied einen tiefen Einschnitt, der durch die vereinsinternen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit unfreiwillig beschleunigt wurde. Das vorzeitige Ende der Pescher Mittelrheinliga-Ära verhinderte einen feierlichen Abgang auf dem grünen Rasen. „Es schmerzt natürlich sehr. Nach zehn Jahren ist der FC Pesch für mich mehr als nur ein Verein gewesen – das war Kindheit, Heimat und Familie. Das abrupte Ende durch den Rückzug tut weh, weil man sich einen anderen Abschied gewünscht hätte. Für mich ist das Kapitel FC Pesch aber hoffentlich nur vorübergehend kein Thema mehr. Ich hoffe, auch in Zukunft eine Verbindung zum Verein zu behalten und mich vielleicht irgendwann mal nicht nur als Torwart, sondern auch in einer anderen Rolle einzubringen. Der Verein liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen, und ich bin dankbar für die wunderschöne Zeit“, blickt Tok mit viel Wehmut auf die Zeit beim FCP zurück.