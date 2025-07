Finn-Niklas Klaus vom FC Hagen/Uthlede – Foto: FuPa Lüneburg

"Ich bin auf dem Platz so etwas wie ein Freigeist" Drei Fragen an... Finn-Niklas Klaus vom FC Hagen/Uthlede +++ 60 Tore und 47 Vorlagen in den letzten drei Landesligasaisons

Mit 60 Toren und 47 Torvorlagen ist Finn-Niklas Klaus vom FC Hagen/Uthlede einer der besten, wenn nicht sogar der beste Scorer der vergangenen drei Landesligasaisons. In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ verrät der Stürmer das Geheimnis seines Erfolgs, wie er zum Stürmer wurde und was er sich für die neue Saison vorgenommen hat.

In den letzten drei Saisons hast du für den FC Hagen/Uthlede in der Landesliga insgesamt 60 Tore erzielt und 47 vorbereitet. Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Gute Frage, nächste Frage… 😂 Ich finde solche Fragen sind immer schwer zu beantworten, denn ich bin der Meinung, dass es nicht das eine Geheimnis oder Erfolgsrezept gibt. Es spielen immer viele Faktoren zusammen. Wenn ich aber einen Aspekt nennen müsste, dann wäre es wohl mein Instinkt. Ich habe häufig ein gutes Gespür dafür, wann ich wo sein muss, damit es gefährlich wird. Dabei ist es egal, ob es am Ende ein Tor oder eine Vorlage ist, wichtig ist der Torerfolg, um ein Spiel zu gewinnen.

Außerdem bin ich auf dem Platz so etwas wie ein Freigeist. Das hat meinen Trainern sicher schon das eine oder andere graue Haar eingebracht oder für Unmut gesorgt, wenn ich die Vorgaben nicht immer vollständig eingehalten habe. Auch meine Mitspieler müssen vielleicht manchmal ein paar Meter mehr machen, weil ich nicht der Laufstärkste bin. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an sie. Zum Glück gelingt es mir meistens, mich mit einem Tor oder einer Vorlage zu revanchieren.

Wie kam es dazu, dass du Stürmer geworden bist, und was fasziniert dich an dieser Position?