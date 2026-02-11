„Ich bin ambitioniert und morgens schon um 6 Uhr im Fitnessstudio"

Als der Wechsel von Francis Mbassi zum MTV Wolfenbüttel vorletzte Woche offiziell wurde, ging alles schnell. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten FSV Schöningen und hat sich bewusst für den Schritt in die Oberliga entschieden. „Ich kenne die Mannschaft noch aus der Landesliga-Saison 2023/24, als wir mit Eintracht Braunschweigs U23 aufgestiegen sind und der MTV Dritter wurde“, sagt Mbassi im Interview. Auch wenn er damals häufiger verletzt war, blieb der Eindruck haften.
Hinzu kommen persönliche Verbindungen. Mit Nils Göwecke, Hannes Joppich, Felix Lange oder Lasse Homann stand er bereits auf dem Platz, mit Lange und Homann spielte er in der Jugend beim VfL Wolfsburg zusammen. „Das Team ist spielerisch top und spielt einen sehr guten Ball“, betont Mbassi bei www.mtv-kicker.de. Auch über Trainer Deniz Dogan habe er nur Positives gehört. Die Infrastruktur an der Meesche, die Nähe zu seiner Heimatstadt Braunschweig und der Wunsch nach mehr Spielzeit gaben letztlich den Ausschlag.
Schnell angekommen in Wolfenbüttel
Die Eingewöhnung verlief reibungslos. „Das ist ein sehr herzliches Team“, sagt Mbassi. Schon vor dem ersten Probetraining habe er signalisiert, dass er sich einen Wechsel gut vorstellen könne. Mannschaft und Trainerteam hätten es ihm leicht gemacht, sich zu akklimatisieren – durch offene Gespräche und kleine Gesten im Trainingsalltag.
Privat beschreibt sich der Offensivspieler als strukturiert und ehrgeizig. „Ich bin ein sehr ambitionierter Mensch und morgens schon um 6 Uhr im Fitnessstudio.“ Anschließend geht es zur Arbeit in eine Finanzberatungsfirma in Braunschweig, parallel studiert er Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der TU Braunschweig. Seine familiären Wurzeln liegen in Kamerun und Spanien. In Alicante, der Heimat seiner Mutter, war er zuletzt in der Zeit seiner U13 beim VfL Wolfsburg.
Wenn es die Zeit zulässt, verfolgt Mbassi nachts NBA-Spiele. Sein Vorbild ist Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves. „Er beteiligt sich nicht nur am Offensivspiel, sondern hilft auch in der Defensive aus. Genau das ist auch mein Ansatz“, sagt Mbassi. Mit nach hinten arbeiten, Gegenspieler doppeln, in den Halbräumen Bälle erobern – diese Mentalität möchte er auch beim MTV einbringen.
Geprägt von der Jugendzeit
Trotz seines jungen Alters hat Mbassi bereits viel erlebt. In der Jugend des VfL Wolfsburg spielte er gegen internationale Teams, beim SV Darmstadt 98 durfte er bei den Profis mittrainieren. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Hallenturnier mit dem VfL, bei dem sein Team zum Auftakt mit 3:1 gegen Tottenham Hotspur gewann. „Ich habe das Eröffnungstor geschossen“, erzählt er.
Neben sportlichen Erlebnissen habe ihm der Fußball vor allem Werte vermittelt: Teamfähigkeit, Respekt und die Fähigkeit, schwierige Phasen zu akzeptieren. „Man muss auch damit umgehen können, wenn man mal auf der Bank sitzt.“
Ziel: Klassenerhalt – und mehr
Mit Blick auf die kommenden Monate formuliert Mbassi klare Ziele. Viele hätten ihm gesagt, er solle helfen, die Klasse zu halten. „Von der individuellen Qualität her ist das aber eine mehr als solide Oberliga-Truppe, die eigentlich ins Mittelfeld oder in die obere Tabellenhälfte gehört.“ In den vergangenen Spielen habe lediglich das Quäntchen Glück gefehlt.
Wenn das Team enger zusammenrücke und im Abschluss konzentrierter agiere, könne sich die Lage schnell entspannen. „Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“