„Ich bin ambitioniert und morgens schon um 6 Uhr im Fitnessstudio" Neuzugang Francis Mbassi spricht über seinen Wechsel zum MTV, seine Wurzeln und große Ziele

MTV-Trainer Deniz Dogan freut sich über die Verpflichtung von Francis Mbassi (rechts). – Foto: MTV Wolfenbüttel/Verein

Als der Wechsel von Francis Mbassi zum MTV Wolfenbüttel vorletzte Woche offiziell wurde, ging alles schnell. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten FSV Schöningen und hat sich bewusst für den Schritt in die Oberliga entschieden. „Ich kenne die Mannschaft noch aus der Landesliga-Saison 2023/24, als wir mit Eintracht Braunschweigs U23 aufgestiegen sind und der MTV Dritter wurde“, sagt Mbassi im Interview. Auch wenn er damals häufiger verletzt war, blieb der Eindruck haften.

Hinzu kommen persönliche Verbindungen. Mit Nils Göwecke, Hannes Joppich, Felix Lange oder Lasse Homann stand er bereits auf dem Platz, mit Lange und Homann spielte er in der Jugend beim VfL Wolfsburg zusammen. „Das Team ist spielerisch top und spielt einen sehr guten Ball“, betont Mbassi bei www.mtv-kicker.de. Auch über Trainer Deniz Dogan habe er nur Positives gehört. Die Infrastruktur an der Meesche, die Nähe zu seiner Heimatstadt Braunschweig und der Wunsch nach mehr Spielzeit gaben letztlich den Ausschlag. Schnell angekommen in Wolfenbüttel

Die Eingewöhnung verlief reibungslos. „Das ist ein sehr herzliches Team“, sagt Mbassi. Schon vor dem ersten Probetraining habe er signalisiert, dass er sich einen Wechsel gut vorstellen könne. Mannschaft und Trainerteam hätten es ihm leicht gemacht, sich zu akklimatisieren – durch offene Gespräche und kleine Gesten im Trainingsalltag. Privat beschreibt sich der Offensivspieler als strukturiert und ehrgeizig. „Ich bin ein sehr ambitionierter Mensch und morgens schon um 6 Uhr im Fitnessstudio.“ Anschließend geht es zur Arbeit in eine Finanzberatungsfirma in Braunschweig, parallel studiert er Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der TU Braunschweig. Seine familiären Wurzeln liegen in Kamerun und Spanien. In Alicante, der Heimat seiner Mutter, war er zuletzt in der Zeit seiner U13 beim VfL Wolfsburg.