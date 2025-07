"Ich bin absolut von seinen Leaderqualitäten überzeugt"

Der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz startet voller Tatendrang und Zuversicht in die neue Saison der Landesliga Süd. Trainer Tobias Voigt zieht im FuPa-Teamcheck eine positive Zwischenbilanz der Vorbereitung, betont aber zugleich die Herausforderungen, die noch auf die Mannschaft warten.

Trainer Tobias Voigt zeigt sich zufrieden mit den Leistungen seiner Mannschaft: „Die Eindrücke aus den bisherigen Testspielen bewerte ich als überwiegend positiv. Ein Großteil der Mannschaft wirkt bereits körperlich sehr fit und wir strahlen Torgefahr aus.“ Dennoch hebt er auch deutlich hervor, dass noch Luft nach oben vorhanden ist: „Allerdings wissen wir auch, dass es noch einige Punkte gibt, an denen es zu arbeiten gilt.“

Die beiden Neuzugänge Marvin Kilisch und Benno Dinter sind für Voigt besonders erfreuliche Verstärkungen: „Wir konnten zwei Spieler verpflichten, die trotz ihres jungen Alters schon über einen relativ großen Erfahrungsschatz verfügen. Beide zeigen ein hohes Maß an Motivation in den Einheiten. Das gefällt mir gut. Ich bin mir sicher, dass sie unsere Mannschaft sehr voranbringen werden.“

Auch die aufrückenden Talente aus der eigenen Jugend sorgen für Optimismus. Besonders Xavier Rumplasch, der bereits in der Junioren-Brandenburgliga überzeugte, sieht Voigt als vielversprechendes Talent: „Bleibt er weiter so lernwillig, kann er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz machen.“ Ebenfalls lobt er den Torhüter Arthur Pelz: „Bei Torwart Arthur Pelz sehe ich ebenfalls großes Potenzial. Er soll gemeinsam mit Benno Dinter von der großen Erfahrung unseres Stammkeepers Marius Weeke profitieren.“

Offenheit für weitere Transfers

Die Kaderplanung sei grundsätzlich abgeschlossen, erklärt Voigt. Allerdings hält er auch spätere Neuzugänge nicht für ausgeschlossen: „In den vergangenen Jahren hatten wir stets Probespieler bei uns zu Gast. Ich gehe davon aus, dass das wieder passieren kann, sodass kurzfristige Neuzugänge nicht ausgeschlossen sind.“

Schmerzlicher Abgang mit Miles Lorenz

Ein Wermutstropfen in der Vorbereitung war ein Abschied. „Mit Miles Lorenz haben wir – aus privaten Gründen – leider einen wichtigen Spieler verloren, der vor allem nach der Winterpause gezeigt hat, dass er durchaus auch eine Liga höher angreifen kann“, bedauert Voigt. Er stellt zugleich aber klar: „Weitere Abgänge wird es neben ihm keine geben.“

Team zeigt Stärken und große Lernbereitschaft

Für die kommende Saison sieht Voigt besonders positive Entwicklungen im Teamgefüge: „Die Mannschaft besitzt eine sehr gute Grundfitness und nimmt sich Dinge sehr gut an. Auch in puncto Systemvariabilität und Torgefahr sehe ich deutliche Schritte nach vorne.“

Saisonziel bleibt in der Verantwortung des Teams

Wie bereits im Vorjahr möchte Voigt keine konkreten Platzierungsziele vorgeben und überlässt diese Entscheidung der Mannschaft selbst. Dennoch hebt er hervor, dass die jüngste Entwicklung vielversprechend sei: „Betrachtet man nur die Rückserie der Vorsaison – und dabei speziell die letzten sieben Spiele – bin ich der festen Überzeugung, dass das Team deutlich mehr Potenzial hat als Tabellenplatz zehn.“

Victoria Seelow als klarer Favorit

In puncto Meisterschaftsfavorit positioniert sich Voigt eindeutig: „Meiner Meinung nach ist Victoria Seelow der Favorit auf den Titel. Für mich überzeugen sie durch eine klare Spielidee und haben viele Qualitätsspieler, wie zum Beispiel Till Schubert und Anastasios Alexandropoulos, in ihren Reihen. Wenn man mich fragt, hätten sie eigentlich in der Vorsaison bereits aufsteigen müssen.“

Führungsspieler Twarroschk bleibt Kapitän

Ben Twarroschk bleibt auch weiterhin Kapitän des SV Wacker. Voigt begründet diese Entscheidung deutlich: „Ich bin absolut von seinen Leaderqualitäten auf und neben dem Platz, gepaart mit seinem unbedingten Siegeswillen überzeugt.“ Aufgrund beruflicher Verpflichtungen werde Twarroschk aber wohl nicht alle Spiele absolvieren können, weshalb auch Tom Valentin und Marius Weeke zusätzliche Verantwortung tragen sollen.