„Ich bereue es!“: 1860-Investor Hasan Ismaik poltert nach TV-Auftritt

Rund 24 Stunden lang beobachtete 1860-Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik, wie es wirkte, dass er am Sonntagabend die Bombe hatte platzen lassen. Am späten Montagabend dann meldete sich der 47-Jährige über seine Social-Media-Kanäle zu Wort, um seinen denkwürdigen Auftritt bei Blickpunkt Sport einzuordnen. Um die Absicht, seine Anteile am TSV 1860 München zu verkaufen – „Ich denke, 1860 braucht jemand Neues, sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Club so bleiben, wie er ist“ –, ging es dabei nicht. Vielmehr bekamen BR-Reporter Markus Othmer und FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Studiogast am Sonntagabend, ihr Fett weg.

1860-Investor bereut TV-Auftritt im Bayerischen Rundfunk