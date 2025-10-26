Ibrahima Traoré glänzt bei Sieg der DJK Gnadental als Vorbereiter

Die Gastgeber hatten drei Spieler aus der 1. Mannschaft, die in der Oberliga spielt, im Kader. „Es war das erwartet schwere Spiele, aber wir haben es so angenommen und vor allem in Halbzeit eins richtig gut gespielt“, bilanzierte DJK-Trainer Sebastian Michalsky glücklich. Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste aus Neuss durch ein Eigentor von Hildens Fabio Bachmann mit 1:0 in Führung. Oliver Wargalla legte zwölf Minuten später zum 2:0 nach. Auch wenn die Gastgeber noch einmal auf 1:2 verkürzen konnten, krönte das Team aus Gnadental die erste Hälfte noch mit zwei Treffern durch Milos Jesic (36.) und Oliver Wargalla (38.). So ging der Aufsteiger mit einer 4:1-Führung in die Pause.