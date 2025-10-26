Ibrahima Traoré glänzt bei Sieg der DJK Gnadental als Vorbereiter

Nach zwei Niederlagen in Folge konnte Landesligist DJK Gnadental einen 6:3-Sieg beim VfB Hilden II einfahren und drei enorm wichtige Punkte entführen.
Die Gastgeber hatten drei Spieler aus der 1. Mannschaft, die in der Oberliga spielt, im Kader. „Es war das erwartet schwere Spiele, aber wir haben es so angenommen und vor allem in Halbzeit eins richtig gut gespielt“, bilanzierte DJK-Trainer Sebastian Michalsky glücklich. Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste aus Neuss durch ein Eigentor von Hildens Fabio Bachmann mit 1:0 in Führung. Oliver Wargalla legte zwölf Minuten später zum 2:0 nach. Auch wenn die Gastgeber noch einmal auf 1:2 verkürzen konnten, krönte das Team aus Gnadental die erste Hälfte noch mit zwei Treffern durch Milos Jesic (36.) und Oliver Wargalla (38.). So ging der Aufsteiger mit einer 4:1-Führung in die Pause.
„Im zweiten Durchgang fehlte mir die Intensität“, sagte der Neusser Coach und so kassierte man in der 76. und 88. Minute sogar noch zwei Gegentreffer – das Spiel war damit urplötzlich wieder offen. Doch hinten heraus gelangen den Gästen zwei Treffer durch Tarik Mavili und Kapitän Malte Hauenstein. Damit gewann Gnadental mit 6:3. Drei Treffer der Gäste konnte der ehemalige Bundesliga-Profi Ibrahima Traore (VfL Borussia Mönchengladbach) vorbereiten.
„Das waren heute drei extrem wichtige Punkte für uns, alles andere ist egal“, stellte Michalsky abschließend fest. Am Sonntag geht es für Gnadental mit einem Heimspiel gegen Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 weiter, die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen.