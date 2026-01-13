Ibrahima Sissoko sagt Bochum Adieu

Ibrahima Sissoko (rechts im Bild) geht nach langen Wechselgerüchten nach Nantes. – Foto: Marcel Scharnow

Der VfL Bochum hat am Montag, dem 12. Januar 2026, einen der prägenden Mittelfeldspieler der vergangenen Saison offiziell an den französischen Erstligisten FC Nantes abgegeben. Der 28-jährige französisch-malianische Profi Ibrahima Sissoko, der im Sommer 2024 ablösefrei vom RC Strasbourg an die Castroper Straße gewechselt war, unterschrieb bei den „Canaris“ einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und kehrt damit in seine Heimatligue 1 zurück.

Sissokos Zeit in Bochum war von sportlicher Bedeutung, aber auch von Spannungen geprägt. In anderthalb Jahren im Ruhrgebiet absolvierte er für den VfL 41 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und als zentraler Mittelfeldakteur eine Schlüsselrolle einnahm. Seine Präsenz im defensiven Mittelfeld, sein Zweikampfverhalten und seine Erfahrung waren für den Zweitligisten sportlich wertvoll – zugleich hatte Sissoko wiederholt seinen Wunsch nach einem Wechsel offenbart. Die Gespräche zwischen Bochum und Nantes zogen sich über Wochen, intensiviert durch Sissokos Teilnahme am Afrika-Cup für Mali im Winter. Nach Abschluss seiner Verpflichtungen mit der Nationalmannschaft konnte die medizinische Untersuchung in Nantes zügig durchgeführt werden, und der Wechsel wurde finalisiert. Die Ablösesumme wird – wie in Medienberichten berichtet – auf rund zwei Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen geschätzt, wobei beide Vereine keine offiziellen Zahlen veröffentlichten. In Nantes erhält Sissoko nach übereinstimmenden Berichten einen deutlich höher dotierten Vertrag als in Bochum.

Die Reaktionen auf den Transfer fielen bei seinem ehemaligen Klub recht nüchtern aus. Die Vereinsführung des VfL hob die professionelle Abwicklung hervor, betonte aber zugleich, dass bei wiederholtem Wechselwunsch eines Spielers im Interesse des Clubs gehandelt werden müsse. „Niemand ist größer als der Klub“ lautete ein wiederholter Hinweis aus der Geschäftsführung, verbunden mit dem Hinweis, dass Sissokos Wunsch, seine Karriere in Frankreich fortzusetzen, maßgeblich für die Entscheidung war. Sportlich stellt der Abgang Sissokos für Bochum eine Herausforderung dar: Der Verein muss im Mittelfeld neu organisieren und mögliche Lücken im Kader schließen, insbesondere da sich Sissoko zuletzt nach einer Verletzung erst wieder in die Mannschaft zurückgearbeitet hatte und in der laufenden Saison nur auf wenige Einsätze kam. Gleichzeitig ermöglicht die Transferentscheidung dem VfL finanzielle Flexibilität im Wintertransferfenster.