Ibrahim Yener und Sohrab Safi geben gemeinsam die Richtung vor

Davon lässt sich Fikret Yilmaz aber keinesfalls beirren. „Wir hatten im Frühjahr einige Probleme, ja“, gibt der Fußball-Abteilungsleiter zwar zu, stellte aber zugleich klar: „Grundsätzlich bewegen wir uns in die richtige Richtung.“ Deshalb soll Ibrahim Yener, der Anfang Januar nach Kolls Abschied das Traineramt übernommen hatte, „definitiv auch in der kommenden Saison Coach bleiben“, wie Yilmaz betonte: „Ich halte sehr viel von ihm.“ Der heute 34-Jährige war im Januar 2024 zunächst als Spieler von Fetihspor Kaltenkirchen (aus Schleswig-Holsteins Verbandsliga West) als Spieler an den Harksheider Weg gekommen.

Hatte Koll während seiner Amtszeit keinen Hehl daraus gemacht, mit den Eulenstädtern so schnell wie möglich in die Landesliga und mittelfristig sogar in die Oberliga Hamburg aufsteigen zu wollen, setzt Yilmaz lieber auf „ein gesundes Wachstum“ und stellte klar: „Zu schnell zu hoch hinaus zu wollen, geht oft schief – wir wollen uns lieber mit Bedacht weiterentwickeln.

Safi unterstützt Yener beim TuS Holstein,

Als der TuS Holstein Quickborn II am 25. April ein 0:0-Unentschieden im Stadt-Derby gegen den 1. FC Quickborn erreichte, standen Sohrab Safi und Ibrahim Yener noch zusammen für die Holstein-Reserve auf dem Platz. In der kommenden Saison stehen sie gemeinsam bei der Liga-Mannschaft der Blau-Weiß-Roten an der Seitenlinie: „Wir machen das zukünftig zusammen“, erklärte Safi, der bisher Spielertrainer der Reserve des TuS Holstein war, gegenüber SportNord.

Für die zweite Mannschaft (Kreisliga 7) wurde mit Andreas Grunow, der zuletzt bei TuRa Harksheide III (darf als Tabellen-Dritter der A-Kreisklasse 6 noch auf den Aufstieg hoffen) tätig war, ein neuer Coach gefunden. Derweil hat Safi mit der Erstvertretung des Traditionsvereins hohe Ziele: „Wir werden gute Transfers präsentieren und in der kommenden Saison sehr leistungsbezogen und intensiv, nämlich dreimal pro Woche, trainieren“, kündigte der 33-Jährige an. In der Vorbereitung auf die kommende Saison soll zudem ein Trainingslager in Dänemark, in dem sich laut Safi „auch schon zahlreiche Jugend-Mannschaften des Hamburger SV und des FC St. Pauli vorbereiteten“, bezogen werden. „Wir sind sehr ambitioniert und voller Vorfreude auf die neue Spielzeit“, betonte Safi abschließend.