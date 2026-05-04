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Ibrahim Othman wechselt zum FV Nimburg
von PM/BZ · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser
Neuzugang Ibrahim Othman (links) mit Patrick Bögelsbacher, sportlicher Leiter des FV Nimburg | Foto: Verein
Der FV Nimburg hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Wie der A-Kreisligist mitteilte, wechselt Ibrahim Othman vom B-Ligisten FC Kollnau zum FVN. Der 23-Jährige spielt seit 2022 für die Kollnauer. "Ibo ist ein junger, zielstrebiger Spieler, der den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen möchte. Er hat überwiegend für den FC Kollnau gespielt und möchte sich nun beim FVN weiterentwickeln. Offensiv ist er variabel einsetzbar und passt sowohl charakterlich als auch menschlich perfekt zum FV Nimburg“, so der sportliche Leiter Patrick Bögelsbacher.